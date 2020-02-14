2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Resmi tatiller milyonlarca çalışanı ayrıca öğrencileri de ilgilendiren gelişmelerdir. 25.10.2016 kabul tarihi ve 6752 sayılı ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN'a göre 2020 resmi tatil günleri belli oldu. İşte sırasıyla ve hafta sonu tatili dahil olmak üzere resmi tatil günleri ve tarihleri