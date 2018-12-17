Resmi tatil günleri 2019! Yeni yılda hangi tarihlerde tatil olacak? Ramazan ve Kurban Bayramı tarihl

2019 yılının resmi tatil günleri belli oldu. Hangi tarihte kaç gün izin yapacağız? Ramazan ve Kurban Bayramı hangi tarihte başlıyor? Bayramlarda kaç gün izin yapacağız? İşte resmi tatil günleri 2019...

2019 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1. GÜN 01 OCAK SALI ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN SALI EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​ 1 GÜN​ 01 MAYIS​ ÇARŞAMBA​ ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS PAZAR RAMAZAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 03 HAZİRAN PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 04 HAZİRAN SALI RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 05 HAZİRAN ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 06 HAZİRAN PERŞEMBE ​DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ* ​1 GÜN 15 TEMMUZ​ PAZARTESİ​ KURBAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 10 AĞUSTOS CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 11 AĞUSTOS PAZAR KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 12 AĞUSTOS PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 13 AĞUSTOS SALI KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 14 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS CUMA CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM 29 EKİM PAZARTESİ SALI

NOT: 17.03.1981 tarih ve 2429 sayılı ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA

KANUN 'a göre hazırlanmıştır.

*25.10.2016 kabul tarihi ve 6752 sayılı ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN'a göre hazırlanmıştır.