ZONGULDAK ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ-MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İHALE İLANI

TABLO-I SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra

No Dosya No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü

(m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmini Bedel (TL) Geçici

Teminat (TL) İhale

Tarihi İhale

Saati

1 67030100920 Kozlu Esenköy 168 4 1.739,68 Tam Konut Alanı Emsal:1.50 Yençok:15.50 11.310.000,00 1.131.000,00 15.05.2025 10.00

1-Yukarıda tablo I' de nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazın satış işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tahmini bedel üzerinden, yine karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası Milli Emlak Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürü Makam Odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

2-İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Geçici Teminat Bedelinin Zonguldak Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırıldığına dair MAKBUZUN, Geçici Teminat Bedelinin banka aracılığı ile yatırılmak istenilmesi durumunda ise T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adına kayıtlı bulunan TR 0 3000 1000 131 0000 1000 5911 IBAN Numaralı T.C.Ziraat Bankası hesabına yatırılarak, (girilecek ihalenin dosya no, mahalle, ada, parsel bilgilerinin açıkca yazılması) yapılan ödemeye ilişkin Zonguldak Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak ONAYLI MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİN, Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun GEÇİCİ, SÜRESİZ, LİMİT İÇİ OLMASI" ve TEYİT YAZISI'nın da ibrazı gerekir. İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,

c) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin; idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış SİCİL KAYIT BELGESİ ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya VEKALETNAME’yi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin, ihale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

ç) İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek isteklilerin, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, noter onaylı iş ortaklığı beyannamesinin aslını vermeleri zorunludur.

3-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş) , 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0,25 (onbinde yirmibeş) oranında işlem bedeli peşin olarak tahsil edilecektir.

4-Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4'ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline % 20 indirim uygulanır. Satış bedellerinin taksitle ödenmesi halinde, borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir. Ancak, kalan taksit tutarı ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanunî ipotek tesis edilmesi halinde tapu ferağı verilecektir.

5-4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmazların satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, Karar pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine de tabi değildir.

6- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

7-Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırıldığı ve bilindiği kabul edilecek olup, taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine hiçbir sorumluluk yüklenmez.

8-Satışı yapılacak 1.sıradaki taşınmazın 1.804,90 TL (ihale bedeline dahil) muhdesat (ağaç) bedeli peşin ve % 20 KDV eklenerek tahsil edilecektir. Muhdesat bedeline % 20 indirim uygulanmayacaktır.

9-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10-İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.