YILDIZELİ KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ'nden
|İRTİFAK HAKKI VERİLECEK TAŞINMAZ
|Sıra No
|İli
|İlçe
|Mahalle / Köy
|Ada No
|Parsel No
|Cinsi
|Yüzölçümü (m²)
|İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Yüzölçümü (m²)
|Süresi
|Amacı
|Tahmini İlk Yıl İrtifak hakkı Bedeli (TL)
|Geçici Teminatı (TL)
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|1
|Sivas
|Yıldızeli
|Seren Köyü
|124
|191
|Ham Toprak
|4.385.993,36
|1.282.704,96
|30(Otuz) yıl
|Konut, Enerji ve Konaklama Amaçlı Turizm Tesisi hariç olmak üzere Eğitim, Ticari, Sağlık, Turizm, Sanayi, Tarım ve Hayvancılık, Sosyal, Kültürel vb tesisler yapılmak amacıyla.
|5.131.000,00
|1.539.300,00
|31/10/2025
|13:00
|AÇIKLAMALAR:
|1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen 1 adet taşınmazın bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı ihalesi 2886 sayılı Yasanın 51/g maddesine göre pazarlık usulüyle karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Yıldızeli İlçe Milli Emlak Şefliği'nde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır
|2- İhaleye ilişkin şartnameler, mesai saatleri dahilinde Cami Mahallesi Camii Sokak Diyanet Binası Kat:2 YILDIZELİ adresinde bulunan Yıldızeli Milli Emlak Şefliği'nde görülebilir veya bedelsiz olarak aynı adresten temin edilebilir.
|3- İrtifak hakkı ihalesi sonrası gerekmesi halinde 1 (bir) yıl süreli ön izin verilebilecektir.
|4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
|a) Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektubu ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı), teminat mektubu dışındaki geçici teminatların ise nakden Defterdarlıklar (Muhasebe Müdürlüğü) veznelerine (makbuzun açıklama kısmında irtifak hakkı için yatırıldığı belirtilecektir) yatırılması ve ihale saatine kadar makbuzlarının İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir.
|b)Yasal yerleşim yerini gösterir belge (ikametgah ilmuhaberi)
|c)Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres Beyanı)
|d) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
|5- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
|6- İrtifak hakkı verilecek taşınmazın Genel Yönetim kapsamındaki idareler dışındakilere irtifak hakkı verilmesi halinde ihale bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; ihale bedelinin 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir) , 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ihale kararının ihale üzerinde kalana (Müşteriye) tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri tarafından ihale bedeli haricinde peşin ve defaten ödenecek olup, bu bedelin ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir.İrtifak hakkı işleminde yeni yıl bedeli üzerinden yukarıda belirtilen oranlarda ayrıca her yıl döner sermaye bedeli alınacaktır.
|7- İstekliler taşınmazların fiili ve hukuki durumunu görmüş, beğenmiş ve ilgili kurum ve kuruluşlardan her türlü araştırmayı yaparak taşınmazı mevcut haliyle kabul etmiş olarak ihaleye katılmış sayılacak olup, sonradan ortaya çıkabilecek durumlar için herhangi bir hak ve tazminat talep edilmeyecektir.
|8- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|İHALE BİLGİLERİ http:www.milliemlak.gov.tr adresinden ve ayrıca https://sivas.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir.
|İLAN OLUNUR