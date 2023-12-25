YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ



İLÇEMİZİN PARK VE YEŞİL ALANLARDAKİ ÇOCUK OYUN GRUBU VE FİTNESS ALETLERİNİN BAKIM ONARIMI VE YENİLEME ÇALIŞMALARI İÇİN YEDEK PARÇA ALIMI İŞİ

mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1509614

1-İdarenin a) Adı : KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124444360 - 2124110684 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İLÇEMİZİN PARK VE YEŞİL ALANLARDAKİ ÇOCUK OYUN GRUBU VE FİTNESS ALETLERİNİN BAKIM ONARIMI VE YENİLEME ÇALIŞMALARI İÇİN YEDEK PARÇA ALIMI İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 70 Kalemden oluşan Çocuk Oyun Grubu ve Fitness Aletlerinin Yedek Parça Alımı işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Küçükçekmece İlçesi sınırları dahilinde ç) Süresi/teslim tarihi : İşin süresi; işe başlama tarihinden itibaren 31.12.2024 tarihine kadardır. İşin en geç 31.12.2024 tarihinde bitirilmesi esastır. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren ihale konusu malzemeler 31.12.2024 tarihine kadar peyderpey teslim alınacak olup, ihtiyaca binaen İdarenin talebi doğrultusunda, yüklenici sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde talep edilen malzemeleri teslim etmek zorundadır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasıyla ile başlanmış olunur.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.01.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 3. Kat Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 Küçükçekmece/İstanbul



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: TS EN 1176-1 : (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları) Belgesi,

TS EN 1176-2 :(Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları) Belgesi,

TS EN 1176-3 :(Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları) Belgesi,

TS EN 1176-6 :(Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.