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        YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.02.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/2885 Esas

        Mahkememizde görülmekte bulunan Mirasçılık Belgesi İstemli davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; Dosyamız üzerinden yapılan araştırmalara ve dosyaya celp edilen nüfus kayıtlarına rağmen mirasçısı tespit edilemeyen Yalova ili, Merkez ilçesi, Bahçelievler mah/köy, 1 Cilt, 1028 Aile sıra no, 2 sırada nüfusa kayıtlı, Hubert ve Anna Maria oğlu/kızı, 29/08/1945 doğumlu, (TC No: 51676796018) ŞÜKRAN KOCA'nın 26/10/2012 tarihinde ölmüştür. Murisin varsa mirasçılarının son ilan tarihinden itibaren bir yıl içerisinde mahkememize başvurmaları ve mirasçılık durumlarını ispat etmeleri, aksi takdirde miras sebebi ile istihkak davası açmak hakkı saklı kalmak suretiyle murisin mirası devlete geçecektir. Dava dosyası halen derdest olup duruşması 13/06/2024 günü saat 10:10’a bırakılmıştır. Türk Medeni Kanununun 594 maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01990722
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