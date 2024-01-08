YALOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

1-Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından alınan 12/01/2023 tarihli Kamu Yararı Kararı, Yalova İl Özel İdaresinin 05/02/2023 Tarih Ve 29 Sayılı Kamulaştırma Kararı uyarınca Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi Kılıç Köyü, Yalova Avrasya Giyim Ve Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yapımı kapsamında kamulaştırma kararı alındığı, 2942 sayılı yasanın 4650/5 maddesi ile değişik 11. Ve 12.Maddesi uyarınca takdir edilen bedel üzerinde aynı kanunun 8.maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma için taşınmaz maliki davalıların davet edildiği, ancak maliklerle uzlaşma sağlanamadığı, bu nedenle dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile kamulaştırılan yerin davacı Yalova Avrasya Giyim Ve Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi adına tescili için hakimliğimizde dava açılmıştır. Kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.

2-Dava konusu taşınmazlar;

İL :YALOVA

İLÇE :ÇİFTLİKKÖY

Sıra Dosya No Mevkii Ada Parsel Kamulaştırılan Alan Vasfı Taşınmaz Malikleri 1 2023/876 Kılıç köyü 3001 73 Tamamı Tarla Elif AYGÜN

Fatma AYGÜN ATALAY

Gazi AYGÜN

Halis AYGÜN

Hilmi AYGÜN

Yusuf AYGÜN

Güllizar AYGÜN Müslim AYGÜN 2023/876 Kılıç köyü 3001 74 Tamamı Tarla Elif AYGÜN

Fatma AYGÜN ATALAY

Gazi AYGÜN

Halis AYGÜN

Hilmi AYGÜN

Yusuf AYGÜN

Güllizar AYGÜN Müslim AYGÜN 2023/876 Kılıç köyü 3001 91 Tamamı Tarla Elif AYGÜN

Fatma AYGÜN ATALAY

Gazi AYGÜN

Halis AYGÜN

Hilmi AYGÜN

Yusuf AYGÜN

Güllizar AYGÜN Müslim AYGÜN 2- 2023/877 Kılıç Köyü 3001 81 Tamamı Tarla Cemile TUNAY GÜRÜN 3- 2023/878 Kılıç Köyü 3001 80 Tamamı Tarla Cemil ASLAN 4- 2023/879 Kılıç Köyü 3001 92 Tamamı Tarla Zahide Güçlü

Nihal DUYAN (GÜÇLÜ)

Erkan GÜÇLÜ

Serkan GÜÇLÜ 5- 2023/880 Kılıç Köyü 3001 83 Tamamı Tarla Hatice KURU

Nazile BİÇER

Hasan KURU

Sabri KURU 6- 2023/881 Kılıç Köyü 3001 82 Tamamı Tarla Mehmet ELTAŞ

Özlem TEMEL

Hakan ÖZKARDEŞLER

Şükran ÖZKARDEŞLER

Erkan ÖZKARDEŞLER

3-Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir. 4-30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın mal mülkiyeti davacı idare adına tescil edilecektir. 5-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yalova Vakıflar Bankası Şubesine veya Yalova Ziraat Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğin deve bu karar kesinleştiğinde maliklere ödenecektir.6-Yukarıda dosya numaraları yazılı dosyaların duruşmaları 28/02/2024 günü saat 11.25'dan itibaren,

2023/876 Esas sayılı dosyanın duruşması 15/05/2024 saat 10.10 'dan itibaren Yalova 3. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.

7-Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

8-Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 sayılı kanunun 10.maddesi uyarınca kamuoyuna ilanen duyurulur. 28/12/2023