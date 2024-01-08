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        YALOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

        İlandır
        Giriş: 08.01.2024 - 00:00
        YALOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

        1-Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından alınan 12/01/2023 tarihli Kamu Yararı Kararı, Yalova İl Özel İdaresinin 05/02/2023 Tarih Ve 29 Sayılı Kamulaştırma Kararı uyarınca Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi Kılıç Köyü, Yalova Avrasya Giyim Ve Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yapımı kapsamında kamulaştırma kararı alındığı, 2942 sayılı yasanın 4650/5 maddesi ile değişik 11. Ve 12.Maddesi uyarınca takdir edilen bedel üzerinde aynı kanunun 8.maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma için taşınmaz maliki davalıların davet edildiği, ancak maliklerle uzlaşma sağlanamadığı, bu nedenle dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile kamulaştırılan yerin davacı Yalova Avrasya Giyim Ve Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi adına tescili için hakimliğimizde dava açılmıştır. Kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.
        2-Dava konusu taşınmazlar;
        İL :YALOVA
        İLÇE :ÇİFTLİKKÖY

        Sıra Dosya No Mevkii Ada Parsel Kamulaştırılan Alan Vasfı Taşınmaz Malikleri
        1 2023/876 Kılıç köyü 3001 73 Tamamı Tarla Elif AYGÜN
        Fatma AYGÜN ATALAY
        Gazi AYGÜN
        Halis AYGÜN
        Hilmi AYGÜN
        Yusuf AYGÜN
        Güllizar AYGÜN Müslim AYGÜN
        2023/876 Kılıç köyü 3001 74 Tamamı Tarla Elif AYGÜN
        Fatma AYGÜN ATALAY
        Gazi AYGÜN
        Halis AYGÜN
        Hilmi AYGÜN
        Yusuf AYGÜN
        Güllizar AYGÜN Müslim AYGÜN
        2023/876 Kılıç köyü 3001 91 Tamamı Tarla Elif AYGÜN
        Fatma AYGÜN ATALAY
        Gazi AYGÜN
        Halis AYGÜN
        Hilmi AYGÜN
        Yusuf AYGÜN
        Güllizar AYGÜN Müslim AYGÜN
        2- 2023/877 Kılıç Köyü 3001 81 Tamamı Tarla Cemile TUNAY GÜRÜN
        3- 2023/878 Kılıç Köyü 3001 80 Tamamı Tarla Cemil ASLAN
        4- 2023/879 Kılıç Köyü 3001 92 Tamamı Tarla Zahide Güçlü
        Nihal DUYAN (GÜÇLÜ)
        Erkan GÜÇLÜ
        Serkan GÜÇLÜ
        5- 2023/880 Kılıç Köyü 3001 83 Tamamı Tarla Hatice KURU
        Nazile BİÇER
        Hasan KURU
        Sabri KURU
        6- 2023/881 Kılıç Köyü 3001 82 Tamamı Tarla Mehmet ELTAŞ
        Özlem TEMEL
        Hakan ÖZKARDEŞLER
        Şükran ÖZKARDEŞLER
        Erkan ÖZKARDEŞLER

        3-Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir. 4-30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın mal mülkiyeti davacı idare adına tescil edilecektir. 5-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yalova Vakıflar Bankası Şubesine veya Yalova Ziraat Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğin deve bu karar kesinleştiğinde maliklere ödenecektir.6-Yukarıda dosya numaraları yazılı dosyaların duruşmaları 28/02/2024 günü saat 11.25'dan itibaren,
        2023/876 Esas sayılı dosyanın duruşması 15/05/2024 saat 10.10 'dan itibaren Yalova 3. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.
        7-Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
        8-Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 sayılı kanunun 10.maddesi uyarınca kamuoyuna ilanen duyurulur. 28/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01963520
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