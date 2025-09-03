VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YATIRIM VE EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI



TAŞINMAZ İHALE İLAN METNİ



1-) İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Mirgün Mahallesinde bulunan 154 ada 70 parsel sayılı taşınmaz (Arsa+Yapı), 1.500.000.000,00.-TL (Birmilyarbeşyüzmilyon) muhammen bedel üzerinden (İdaremiz, 3065 sayılı KDV Kanununun 17/p maddesi gereği KDV’den muaftır) peşin ödenmek şartıyla 01.10.2025 Çarşamba günü saat 14:30 da Erler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:340 Etimesgut/ANKARA adresinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı toplantı salonunda (B Blok 1. Kat) 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak 35/a Maddesine satış ihalesi yapılacaktır.

2-) İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için geçici teminat belgeleri ile şahıs olarak ihaleye girecekler için ikametgah belgesi ve nüfus cüzdanı sureti veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi (adres beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en geç 01.10.2025 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığına teklif dosyalarını sunması gerekmektedir.

3-) Geçici Teminat miktarı 45.000.000,00 TL(Kırkbeşmilyon) olup, Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; veya geçici teminat bedelinin Vakıflar Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı adına Vakıf Katılım Bankası Vakıflar Genel Müdürlüğü Bakanlıklar şubesinde bulunan (TR500021000000300000000002) numaralı İdare hesabına en geç 01.10.2025 tarihinde saat:12:30 kadar yatırmaları gerektiği, (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu diğer belgelerle birlikte sunulması gerekmektedir. Geçici teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka hesap numaralarına aktarılacaktır. Geçici Teminat Mektubu kesin ve süresizdir.

4-) İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliği devam eden noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5-) Şahıs ve şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde, noterden tasdikli ortaklık beyannamesi,

6-) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu.(Ek-1)

7-) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz ile İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, Yer Görme Formu (Ek-2)

8-) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname,(Ek-3)

9-) 154 ada 70 parsel; aşağıda belirtilen şartlarda satış ihalesine çıkarılmıştır.

a-) 1.706,00 m2 yüzölçümlü, Onaylı Uygulama İmar Planında “Ticaret+Turizm” alanında kalan Taşınmaz üzerinde 6 Bodrum + Zemin + 14 Normal Kat olmak üzere yaklaşık 17.716,30 m² kullanım alanlı yapı bulunmaktdır. Taşınmaza ilişkin 18.07.2016 tarih 58 sayılı yeni yapı ruhsatı ile 14.12.2023 tarih 137 sayılı tadilat ruhsatı bulunmakta olup yapı kullanma izin belgesi mevcut değildir.

b-) Taşınmaz mimari projesine göre uygun inşa edilmiş olup, yapının iç kullanım alanlarında imalat eksiklikleri vardır.

c-) Taşınmazın tapu kütüğünde "61.327.385,00 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. 01/05/2024 tarihinde başlamak üzere aylık 372.962,00 TL bedel ile 14/01/2038 tarihine kadar D*** M***** İ***** P**** D********** Limited Şirketi lehine kira sözleşmesi" şerhi bulunmaktadır. Taşınmazın mevcut sözleşmeye göre 2025 yılı için 1.303.305,00.-TL/ay kirası mevcut olup, yıllık artışlar her yeni yılın Ocak ayında TÜFE “12 Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranında” yapılacaktır.

10-) Şartname ve tüm ekleri, mesai saatleri içerisinde Erler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:340 Etimesgut/ANKARA adresinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı'nda 5.000,00 TL mukabili temin edilebilecektir.