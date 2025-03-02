VAKFIKEBİR ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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VAKFIKEBİR ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



DOSYA NO:2024/911

KARAR NO: 2024/691



Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan sanık Metin Oktay TAŞKIN hakkında mahkememizde görülen kamu davasında; mahkememizin 31.12.2024 tarihli kararı ile dava konusu 25.09.2020 tarihli eyleme ilişkin kovuşturma yapılmasının şarta bağlı tutulmuş olduğu ancak bu şartın da henüz gerçekleşmediği anlaşılmakla 5271 Sayılı CMK nın 223/8 maddesi uyarınca sanık hakkında KOVUŞTURMANIN DURMASINA, 25.09.2020 tarihli eylemle ilgili gereğinin takdir ve ifası için Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmasına,

Kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Trabzon Bölge Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Karar tüm tebligatlara rağmen ve sistemde kayıtlı güncel mernis adresi bulunmadığından sanık Metin Oktay Taşkın'a tebliğ edilememiştir.

İşbu ilan metninin gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün sonunda gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.