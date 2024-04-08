UZUNKÖPRÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. UZUNKÖPRÜ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2021/42 Tereke



Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa MUSTAFA ERSOY'a ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara karar gereğince;

Müteveffa MUSTAFA ERSOY'nun terekesi mahkememizce muhafaza altına alınmış olup, müteveffanın yasal mirasçısı olan Mehmet ve Ayşe kızı, 05/01/1942 doğumlu, 39818056718 T.C. kimlik numaralı Meva Ersoy'a yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Mirasçı Meva ERSOY, Mehmet ve Ayşe kızı,

05/01/1942 doğumlu, T.C. Kimlik Numaralı:39818056718