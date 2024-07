ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİ Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TP:70 PUAN) Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Kurum tarafından belirlenen yöntemle sınır değer hesaplanacak olup, sınır değerin altında kalan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki geçerli ilk teklif fiyat sahibi istekli 70 puan alacaktır. Sınır değerin üstündeki isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFsd x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, TFsd: Sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki geçerli ilk teklif sahibi isteklinin teklif fiyatını, ifade eder.” A.2 Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması “Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması (KP) 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. A.2.1 İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı 29 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki gösterilmiştir. Sıra No: 9, ASFALTIN TEMİNİ FİNİŞERLE SERİLMESİ SIKIŞLTIRILMASI VE NAKLİ, Puanı: 9,00; Sıra No: 8, ASFALT YAMA YAPILMASI, Puanı: 4,00; Sıra No: 11, PLENTALTI AŞINMA TABAKASI T2 SICAK ASFALT, Puanı: 4,00; Sıra No: 4, ÇİFT KOMPENANTLI BOYA İLE YAYA GEÇİTLERİ, YAVAŞLAMA UYARI VE ŞERİT ÇİZGİLERİNİN ÇİZİLMESİ (2 MM KALINLIĞINDA) Puanı: 3,00; Sıra No: 2, ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KARIŞIM KAPLAMALARIN KAZILMASI VE NAKLİ, Puanı: 2,00; Sıra No: 10, İDARE MALI ASFALTIN FİNİŞERLE SERİLMESİ SIKIŞTIRILMASI VE NAKLİ, Puanı: 2,00; Sıra No: 7, IZGARA YÜKSELTİLMESİ (HER EBATTA IZGARANIN ASFALT SEVİYESİNE GETİRİLMESİ), Puanı: 2,00; Sıra No: 6, BACA YÜKSELTİLMESİ, Puanı: 2,00; Sıra No: 3, TERMOPLASTİK BOYA İLE PÜSKÜRTME (SPREY) YÖNTEMİYLE YOL ÇİZGİLERİNİN ÇİZİLMESİ (MAKİNE İLE) (2 MM KALINLIĞINDA), Puanı: 1,00 Ara Toplam : 29,00 Puan Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki tutarının toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.2.2 Teknik Değer Nitelik Puanı Teknik Değer Nitelik Puanı olarak Kendi Malı Ekipman Puanı 1 tam puan üzerinden yapılacaktır. Kendi Malı Olma Unsuru: Yüklenicinin kendisine ait Asfalt Plent Tesisi olması, Puanı:1,00, İstekliler, kendi malı olması istenen Asfalt Plentine ait belgeleri Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak yeterlik bilgileri tablosuna yüklemek/tevsik etmek zorundadır. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması: İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik ile Kendi Malı Ekipman Puanı Genel Toplamı : 29,00+1,00= 30,00 Puan. A.3. Toplam Puan (TTP) hesaplaması Toplam puan (TTP)= Teklif fiyat puanı (TP) ile kalite ve teknik değer nitelik puanının (KP) toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF=(ETFx100)/TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. Puanlama neticesinde oluşan puanlar virgülden sonra 4 basamağa kadar yuvarlanacaktır. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli (FDTF) en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”