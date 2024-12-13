ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



1-Üsküdar Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında (şartname eki listede adres ve mahal bilgileri) bulunan alanlara (35 adrese olmak üzere) 61 adet ATM kabinleri yapımı ve 10 Yıl süre ile işletmeye verilmesi işi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecektir.

2-Muhammen bedel: 4.392.000,00TL + KDV ( yıllık)

3-Geçici Teminat: 1.317.600,00 TL

4-Kira süresi: 10 Yıl

5-İhale, Üsküdar Belediyesi Encümen Salonunda 26.12.2024 tarihinde Perşembe günü saat 10:30’da yapılacaktır.

6-İhale Şartnamesi, Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilecek ve 15.000,00-TL (Onbeşbintürklirası) ücret karşılığında satın alınacaktır.

7-Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

8-İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler

Muhammen kira bedeli üzerinden (10 (on) yıllık kira tutarının %3’ü (yüzde üç) nispetinde 1.317.000,00 TL) geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubunu ibraz edecektir. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak ve makbuzu ibraz etmek zorundadır.(İhaleye ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.) Yabancı istekiler Türkiye sınırları içerisinde adres beyanında bulunacaklardır. Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı sureti ve kanuni ikametgah Belgesi. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi

Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış güncel ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış güncel tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, vergi levhası, Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (e.i.) ve (e.ii.) esaslarına göre temin edecekleri belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, İmza Sirküleri

Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (g.i.) ve (g.ii.) esaslarına göre temin edecekleri belge,

Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge, SGK pirim borcu ve Vergi borcu yoktur yazısı, İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde ATM kiralama, işletme, işlettirme veya ATM yeri kullanımı işinde toplam 13.176.000,00-TL (Onüçmilyonyüzyetmişaltıbin TürkLirası) tutarında iş yaptığına dair belgeler sunacaktır. Bu belgeler bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak banka veya bankalarla gerçekleştirilmiş olmalıdır. ATM kiralama, işletme, işlettirme veya ATM yeri kullanım işine ait sözleşmeler ve sözleşme kapsamında düzenlenen faturalar ibraz edilebilir. Ortak girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de sağlaması yeterlidir.

İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.



9-Teklif edilen kira bedeli, ilk yıl ve izleyen yıllarda yıllık olarak tahsil edilecektir. İlk kira artışı 31.12.2025 tarihinde olmak üzere izleyen yıllarda kira bedeli TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre) arttırılacaktır.

10-Kiralama ihalesine teklif verecekler; teklif dosyalarını ihale şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 25.12.2024 tarihi Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

11-İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İLAN OLUNUR.