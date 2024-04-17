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        UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 19.04.2024 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        2024/15 SATIŞ


        TAŞINMAZIN GAZETE İLANI


        "Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Sarayaltı Mahallesi 4891 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasıfla 681,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Üzerinde yapı bulunmamaktadır.
        İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli planında, ayrık nizamda 3 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır.
        Kıymeti : 3.235.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: -
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 13:30
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 13:30
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/10/2024 - 13:30
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 18/10/2024 - 13:30

        17/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02018880
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