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        TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15.03.2024 - 00:00
        T.C.
        TÜRKOĞLU
        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2021/899 Esas 11/03/2024

        İLAN TUTANAĞI


        Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Sarılar Mahalleside kain;
        Davacı ADEM OĞUL tarafından tescile konu edilen B1 harfi ile gösterilen, kuzeyi; Sarılar mahallesi 695 ada 13 parsel numaralı taşınmaz, doğusu; Sarılar mahallesi 605 ada 1 parsel, güneyi; davacıya ait bahçe, batısı; Hasan Oğul'a ait arazi ile çevrili 493.51 m², B2 harfi ile gösterilen, kuzeyi; davacıya ait ev ve arsası, doğusu Sarılar mahallesi 605 ada 1 parsel numaralı taşınmaz, güneyi; zeminde mevcut yol, batısı; Hasan OĞUL'a ait arazi ile çevrili 265,26 m², C harfi ile ile gösterilen, kuzeyi; Sarılar mahallesi 695 ada 13 numaralı taşınmaz, doğusu; dere, güneyi; dere, batısı; Sarılar mahallesi 605 ada 1 parsel numaralı taşınmaz 943,65 m² taşınmazların 26036338764T.C. Kimlik nolu ADEM OĞUL adına tescili istenilmektedir.
        Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02001430
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