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        TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU TRT İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 07.12.2024 - 00:00
        ÖDEME EMRİ
        TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU
        TRT İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ
        MÜKELLEFİN
        Adı Soyadı (Unvanı) : Deham Teknoloji Ürünleri İletişim İç ve Dış Tic. A.Ş.
        Adresi : Yakuplu Mah. Hürriyet Bulv. Skyport Sit No: 1/64 Beylikdüzü/İSTANBUL
        Vergi Kimlik No: : 8370553400
        ÖDEME EMRİNİN
        Dönemi Türü Miktarı (TL) Vadesi
        2017 Bandrol İdari Para Cezası 870.560,70 15 Gün
        TOPLAM 870.560,70
        İtiraz Süresi : Tebliğ tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.
        İtiraz Mercii : İSTANBUL İdare Mahkemeleridir.
        Ödeme Emrinin Dayanağı : 04.07.2023 tarihli E.976256 sayılı ihbarname. (Tebliğ Tarihi: 11.08.2024-İlanen)
        Bu ödeme emrine ilişkin olarak Alacak Takibi ve İcra Servisinin (0312) 463 26 11 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.
        Ödeme yapılabilecek banka hesap numarası aşağıdadır.
        Vakıfbank TRT Bürosu BANDROL CEZA HESABI İBAN No: TR15 0001 5001 5800 7303 6436 75
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02135546
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