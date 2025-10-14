Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)

        İlandır
        Giriş: 15.10.2025 - 00:00
        TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN
        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Ardahan il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 23/12/2020 tarih ve 27-1497 no’lu karar ile başlanılmıştır.
        Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
        Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
        Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
        Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
        İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

        Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

        İLÇESİ KÖYÜ/ MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO ADI SOYADI BABA ADI
        POSOF MERKEZ 146 22 FERİDE ÜSTÜN NURİ
        POSOF MERKEZ 146 22 HANİFE ÜLFET
        POSOF MERKEZ 146 22 MEHMET ÜLFET
        POSOF MERKEZ 146 22 OKTAY DEMİRCİ NURİ
        POSOF MERKEZ 146 22 YUSUF ASLAN DEMİRCİ NURİ
        POSOF MERKEZ 113 7 ALİŞAN ERGÜN ŞÜKRÜ
        POSOF MERKEZ 113 10 YAŞAR ERGÜN HABİP
        POSOF MERKEZ 146 19 SAFİYE YILMAZ ASLAN
        POSOF MERKEZ 146 19 TURGUT ÖZTÜRK HALİM
        POSOF MERKEZ 146 19 ZENNURE YILMAZ HALİM
        POSOF MERKEZ 151 7 GÜLLİZAR MUSA
        POSOF MERKEZ 151 7 MEVLÜT HASAN
        POSOF MERKEZ 151 7 MİHRİBAN ERGÜN HASAN
        POSOF MERKEZ 151 7 SULTAN YILDIZ (YILMAZ) MUSA
        POSOF MERKEZ 151 7 ZENNURE HASAN
        POSOF MERKEZ 151 8 MUHLİS EKİCİ EŞREF
        POSOF DOĞRULAR 101 263 ASİYE COŞKUN ŞAKİR
        POSOF DOĞRULAR 101 263 GÜLZADE COŞKUN (ÜSTÜN) NECATİ
        POSOF DOĞRULAR 101 263 HACER COŞKUN (ÖZMEN) NECATİ
        POSOF DOĞRULAR 101 263 KENAN COŞKUN NECATİ
        POSOF DOĞRULAR 101 241 RAZİYE ÜSTÜN MAHMUT
        POSOF DOĞRULAR 101 238 TACİN ÖZCAN FAHRETTİN
        POSOF DOĞRULAR 101 237 ŞERİFE ÖZCAN CUMİ
        POSOF DOĞRULAR 101 237 YAŞAR ÖZCAN ELAATTİN
        POSOF DOĞRULAR 101 409 ŞERİFE ÖZCAN CUMİ
        POSOF DOĞRULAR 101 391 YOSMA GÜNGÖR
        POSOF DOĞRULAR 101 391 TÜRKAN ÇİFTÇİ
        POSOF DOĞRULAR 101 393 ASİYE COŞKUN ŞAKİR
        POSOF DOĞRULAR 101 393 GÜNEŞ COŞKUN RİCAL
        POSOF DOĞRULAR 101 393 HÜRİYE COŞKUN HAYDAR
        POSOF DOĞRULAR 101 393 SÜRÜL COŞKUN ETHEM
        POSOF DOĞRULAR 101 389 SENEM AKKAYA SEYFULLAH
        POSOF DOĞRULAR 101 389 ŞERİFE ÖZCAN CUMİ
        POSOF DOĞRULAR 104 13 ASİYE COŞKUN ŞAKİR
        POSOF DOĞRULAR 104 12 ŞERİFE ÖZCAN CUMİ
        POSOF DOĞRULAR 104 14 BİLGE ÖZCAN (KIZILKAYA) İSRAFİL
        POSOF DOĞRULAR 104 14 EZİNE ÖZCAN (ÖNER) İSRAFİL
        POSOF DOĞRULAR 104 14 MÜKRİM ÖZCAN İSRAFİL
        POSOF DOĞRULAR 104 14 NAZENİ ÖZCAN İSRAFİL
        POSOF DOĞRULAR 104 14 ÖLKE ÖZCAN İSRAFİL
        POSOF DOĞRULAR 104 11 EFSAL SOYAK AYDIN
        POSOF DOĞRULAR 104 11 EMRİYE SOYAK (USANMAZ) AYDIN
        POSOF DOĞRULAR 104 11 FİKRİYE SOYAK (TAŞ) AYDIN
        POSOF DOĞRULAR 104 11 GÜLŞEN SOYAK (TEKİN) AYDIN
        POSOF DOĞRULAR 104 11 NECMETTİN SOYAK AYDIN
        POSOF DOĞRULAR 104 15 ERDAL COŞKUN ZERAFETTİN
        POSOF DOĞRULAR 104 15 SEVİLAY COŞKUN (ERGÜN) ZERAFETTİN
        POSOF DOĞRULAR 104 15 SÜLEYMAN COŞKUN ZERAFETTİN
        POSOF DOĞRULAR 104 15 SÜRÜL COŞKUN ETHEM
        POSOF DOĞRULAR 103 29 GÖNÜL AKTAN (TEKİN) ZİKRİ
        POSOF DOĞRULAR 103 29 GÜNAY AKTAN (ESENOĞLU) ZİKRİ
        POSOF DOĞRULAR 101 131 GAZİ YILMAZ ABBAS
        POSOF DOĞRULAR 101 127 MEHRALİ YILMAZ HASRET
        POSOF DOĞRULAR 101 127 MUHİTTİN YILMAZ HASRET
        POSOF DOĞRULAR 101 127 VEZİR ALİ YILMAZ HASRET
        POSOF DOĞRULAR 101 125 KAMİL MERT MÜRSEL
        POSOF DOĞRULAR 101 125 SEYFET MERT FEYZULLAH
        POSOF DOĞRULAR 101 125 ŞADİMAN MERT FEYZULLAH
        POSOF DOĞRULAR 101 125 ŞERAFETTİN MERT FEYZULLAH
        POSOF DOĞRULAR 101 124 ENVER AKYÜZ ŞAHPENDER
        POSOF DOĞRULAR 101 121 ERDİNÇ YILMAZ RAHİM
        POSOF DOĞRULAR 101 112 SADETTİN ERGÜN BATTAL
        POSOF DOĞRULAR 101 111 NEZENİ YILMAZ MUHARREM
        POSOF DOĞRULAR 101 110 MEHRALİ YILMAZ HASRET
        POSOF DOĞRULAR 101 110 MUHİTTİN YILMAZ HASRET
        POSOF DOĞRULAR 101 110 VEZİR ALİ YILMAZ HASRET
        POSOF UĞURCA 123 17 MEHRALİ YILMAZ HASRET
        POSOF UĞURCA 123 17 GAZİ YILMAZ ABBAS
        POSOF UĞURCA 123 17 İSMET TAŞCI AHMET
        POSOF UĞURCA 123 17 NEZENİ YILMAZ MUHARREM
        POSOF UĞURCA 123 18 İSMET TAŞCI AHMET
        POSOF UĞURCA 123 19 İSMET TAŞÇI AHMET
        POSOF UĞURCA 123 16 BALLİ KARTAL GAFUR
        POSOF UĞURCA 123 16 REFİKA KARTAL (IŞIK) TUFAN
        POSOF UĞURCA 123 21 KEMAL BİLİCAN SEYFULLAH
        POSOF UĞURCA 124 167 İLİMDAR YILMAZ İSRAFİL
        POSOF UĞURCA 124 167 MİKAİL YILMAZ HÜRİŞAN
        POSOF UĞURCA 124 168 ALİMERDAN ÖNDER MEMET
        POSOF UĞURCA 124 168 FEVZİ ÖNDER DURSUN
        POSOF UĞURCA 124 168 TAŞTAN ÖNDER MEMET
        POSOF UĞURCA 124 168 YAŞAR ÖNDER DURSUN
        POSOF UĞURCA 124 168 YAZDAN ÖNDER DURSUN
        POSOF UĞURCA 124 169 MEHRALİ YILMAZ HASRET
        POSOF UĞURCA 124 169 NEZENİ YILMAZ MUHARREM
        POSOF UĞURCA 124 170 MUKADDİM ÇİFTÇİ AZİZ
        POSOF UĞURCA 124 170 NAZİM ÇİFTÇİ AZİZ
        POSOF UĞURCA 124 170 PAŞALİ ÇİFTÇİ AZİZ
        POSOF UĞURCA 124 175 FAHRETTİN ÇİFTÇİ MUKADDİM
        POSOF UĞURCA 124 175 İSMET TAŞCI AHMET
        POSOF UĞURCA 124 175 MEHRALİ YILMAZ HASRET
        POSOF UĞURCA 124 221 CASİM ÖZER TAĞU
        POSOF UĞURCA 124 165 ERDİNÇ ÖZTÜRK ZİKRİ
        POSOF UĞURCA 124 165 KEMAL BİLİCAN SEYFULLAH
        POSOF UĞURCA 124 165 YÜCEL ÖZTÜRK ZİKRİ
        POSOF UĞURCA 124 222 KİRMAN YÜCEL ABBAS
        POSOF UĞURCA 124 225 MÜNEVVER DOĞRU (KARTAL) BEDEL
        POSOF UĞURCA 124 224 MEMET ALİ GÜNDÜZ MECİT
        POSOF UĞURCA 124 224 TALİP GÜNDÜZ MECİT
        POSOF UĞURCA 124 224 VEZİR ALİ GÜNDÜZ MECİT
        POSOF UĞURCA 124 223 KEMAL BİLİCAN SEYFULLAH
        POSOF UĞURCA 124 226 MÜNEVVER DOĞRU (KARTAL) BEDEL
        POSOF UĞURCA 124 226 ÖMER DOĞRU AHMET
        POSOF UĞURCA 124 230 KİRMAN YÜCEL ABBAS
        POSOF UĞURCA 124 100 EKREM MERT MUKADDİM
        ETEM MERT MUKADDİM
        POSOF UĞURCA 124 101 ALİMERDAN ÖNDER MEMET
        POSOF UĞURCA 124 101 FEVZİ ÖNDER DURSUN
        POSOF UĞURCA 124 101 TAŞTAN ÖNDER MEMET
        POSOF UĞURCA 124 101 YAZDAN ÖNDER DURSUN
        POSOF UĞURCA 124 102 ALİMERDAN ÖNDER MEMET
        POSOF UĞURCA 124 103 BİNALİ DEMİREL NURİ
        POSOF UĞURCA 124 103 KAMAL DEMİREL MUHİTTİN
        POSOF UĞURCA 124 103 MÜŞÜR DEMİREL POLAT
        POSOF UĞURCA 124 103 NAZIM DEMİREL POLAT
        POSOF UĞURCA 124 123 CELİL DEMİREL ALİ
        POSOF UĞURCA 124 105 İLİMDAR YILMAZ İSRAFİL
        POSOF UĞURCA 124 105 MİKAİL YILMAZ HÜRİŞAN
        POSOF UĞURCA 124 115 HİLMİ KARTAL MUAMMER
        POSOF UĞURCA 124 114 FEHİM ERDEM TAŞTAN
        POSOF UĞURCA 124 114 FERMAN ERDEM TAŞTAN
        POSOF UĞURCA 124 114 SELİM YILDIZ FEYZULLAH
        POSOF UĞURCA 124 114 TEMEL ERDEM TAŞTAN
        POSOF UĞURCA 124 112 HİLMİ KARTAL MUAMMER
        POSOF UĞURCA 124 112 YÜKSEL KARTAL TUFAN
        POSOF UĞURCA 124 110 BİNALİ DEMİREL NURİ
        POSOF UĞURCA 124 55 EFRAİL BOZKURT MÜRSEL
        POSOF UĞURCA 124 54 EFRAİL BOZKURT MÜRSEL
        POSOF UĞURCA 124 54 FİDAN BOZKURT (KARTAL) SABİT
        POSOF UĞURCA 124 54 NAZİM DEMİREL POLAT
        POSOF UĞURCA 124 54 ÖMER BOZKURT SABİT
        POSOF UĞURCA 124 54 SEDDİ BOZKURT ABDULLAH
        POSOF UĞURCA 124 39 HİLMİ KARTAL MUAMMER
        POSOF UĞURCA 124 39 NECATİ KARTAL MUAMMER
        POSOF UĞURCA 102 22 NAZİM DEMİREL POLAT
        POSOF UĞURCA 102 21 İLİMDAR YILMAZ İSRAFİL
        POSOF UĞURCA 102 21 MİKAİL YILMAZ HÜRİŞAN
        POSOF UĞURCA 102 19 NAZİM DEMİREL POLAT
        POSOF UĞURCA 102 18 HİLMİ KARTAL MUAMMER
        POSOF UĞURCA 102 18 NECATİ KARTAL MUAMMER
        POSOF UĞURCA 102 18 YAŞAR KARTAL TUFAN
        POSOF UĞURCA 102 18 YÜKSEL KARTAL TUFAN
        POSOF UĞURCA 102 17 AĞALİ ARSLAN NİYAZ
        POSOF UĞURCA 102 14 BİNALİ DEMİREL NURİ
        POSOF UĞURCA 102 13 ESME ŞENOL SEYFULLAH
        POSOF UĞURCA 102 13 HÜSEYİN ŞENOL AHMET
        POSOF UĞURCA 102 13 MÜNÜRE ŞENOL (YILDIZ) SAİT
        POSOF UĞURCA 102 12 FAHRETTİN ÇİFTÇİ MUKADDİM
        POSOF UĞURCA 102 12 FERMAN ÇİFTÇİ MUKADDİM
        POSOF UĞURCA 102 12 MENDUH ÇİFTÇİ MUKADDİM
        POSOF UĞURCA 102 12 PAMUK ÇİFTÇİ (GÜNDÜZ) MUKADDİM
        POSOF UĞURCA 102 56 KAMAL DEMİREL MUHİTTİN
        POSOF UĞURCA 102 10 FİDAN BOZKURT (KARTAL) SABİT
        POSOF UĞURCA 102 10 ÖMER BOZKURT SABİT
        POSOF UĞURCA 102 10 SEDDİ BOZKURT ABDULLAH
        POSOF UĞURCA 102 9 EKREM MERT MUKADDİM
        POSOF UĞURCA 102 9 ETEM MERT MUKADDİM
        POSOF UĞURCA 102 7 EKREM MERT MUKADDİM
        POSOF UĞURCA 102 7 ETEM MERT MUKADDİM
        POSOF UĞURCA 102 4 NAZIM DEMİREL POLAT
        POSOF UĞURCA 102 3 ESME ŞENOL SEYFULLAH
        POSOF UĞURCA 102 3 HÜSEYİN ŞENOL AHMET
        POSOF UĞURCA 102 3 MÜNÜRE ŞENOL (YILDIZ) SAİT
        POSOF UĞURCA 125 8 HÜSEYİN EREN HASBİ
        POSOF UĞURCA 125 6 FİDAN BOZKURT (KARTAL) SABİT
        POSOF UĞURCA 125 6 ÖMER BOZKURT SABİT
        POSOF UĞURCA 125 6 SEDDİ BOZKURT ABDULLAH
        POSOF UĞURCA 125 5 ESME ŞENOL SEYFULLAH
        POSOF UĞURCA 125 5 MÜNÜRE ŞENOL (YILDIZ) SAİT
        POSOF UĞURCA 102 2 ESME ŞENOL SEYFULLAH
        POSOF UĞURCA 102 2 HÜSEYİN ŞENOL AHMET
        POSOF UĞURCA 102 2 MÜNÜRE ŞENOL (YILDIZ) SAİT
        POSOF GÜNLÜCE 138 9 HÜSEYİN AYDIN MUKİM
        POSOF GÜNLÜCE 138 9 ORHAN AYDIN MUKİM

        #Basın no ILN02312114
        Yazı Boyutu