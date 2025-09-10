TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Iğdır il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 27.04.2022 tarih 15-1249 no’lu karar ile başlanılmıştır.
Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
İLİ
|IGDIR
|ARALIK
|GÖDEKLİ
|164
|253
|CENGİZ HAN GÜDEKLİ
|ŞENER
|IGDIR
|ARALIK
|GÖDEKLİ
|164
|251
|AYİZER EM
|YUSUF
|IGDIR
|ARALIK
|GÖDEKLİ
|164
|247
|AHMET EM
|ŞAHİSMAİL
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|117
|2
|RESUL GÜNEŞ
|KADİR
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|32
|LÜTFİYE YERDELEN
|KURBAN
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|32
|NEZAKET EYRİCE
|KURBAN
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|32
|NEZAKET EYRİCE
|KURBAN
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|31
|ZAFER ÇİFLİK
|ARSLAN
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|30
|İBRAHİM ÇETİN
|HASAN
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|29
|BEYHAN BENAN ÖZGÜL
|TAĞIORHAN
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|29
|GÜLTEKİN ÇİFTLİK
|TEVFİK
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|29
|GÜRBÜZ TÜRKYILMAZ
|HÜSEYİN
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|29
|HATİCE DİDAR ÇİFTLİK (KARADAŞ)
|AYDIN
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|29
|HÜSEYİN TÜRKYILMAZ
|KULU
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|29
|MEMNUNE VURAL
|AZİZ
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|29
|MİNE KARAKOÇ
|HÜSEYİN
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|29
|SAİME TÜRKYILMAZ (ÇETİNKAYA)
|HÜSEYİN
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|29
|YAVUZ TÜRKYILMAZ
|HÜSEYİN
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|28
|GÜNNAZ ATAY
|ABBAS
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|25
|DİLBER TEKDAL (KIRBAŞ)
|ABDULLAH
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|25
|GÜLLÜZAR AKÇAY
|İBRAHİM
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|25
|MEHMET KARADAĞ
|PAŞA
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|22
|AYTEN ÖZDEMİR
|AĞAALİ
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|22
|DİLBER TEKDAL (KIRBAŞ)
|ABDULLAH
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|22
|GÜLLÜZAR AKÇAY
|İBRAHİM
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|22
|MEHMET KARADAĞ
|PAŞA
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|21
|AKİF ÇİFTLİK
|RAMAZAN
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|19
|MECİT ÇİFLİK
|HÜSEYİN
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|18
|AHMET TEKDAL
|MİRZAAĞA
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|18
|DİLBER TEKDAL (KIRBAŞ)
|ABDULLAH
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|18
|GÜLLÜZAR AKÇAY
|İBRAHİM
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|18
|MEHMET KARADAĞ
|PAŞA
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|15
|HABİB TÜRKYILMAZ
|MUHTAR
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|11
|HAMİT DEMİR
|ZAHİR
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|9
|SEFER TEMEL
|MÜSLÜM
|IGDIR
|ARALIK
|AŞAĞIÇİFTLİK
|114
|5
|AZİZ ÇİFTLİK
|NAĞI
|IGDIR
|ARALIK
|YUKARIÇİFTLİK
|154
|1
|HAMİT DEMİR
|ZAHİT
|IGDIR
|ARALIK
|YUKARIÇİFTLİK
|112
|1
|HÜSEYİN GÜNDOĞDU
|AHMET
|IGDIR
|ARALIK
|YUKARIÇİFTLİK
|111
|10
|ELİF ŞEN
|SETTAR
|IGDIR
|ARALIK
|YUKARIÇİFTLİK
|111
|10
|ÖMÜR FIRAT
|SETTAR
|IGDIR
|ARALIK
|YUKARIÇİFTLİK
|111
|8
|GÜLSEREN YILMAZ
|SULTAN
|IGDIR
|ARALIK
|YUKARIÇİFTLİK
|111
|8
|HAKİME YILMAZ
|SULTAN
|IGDIR
|ARALIK
|YUKARIÇİFTLİK
|111
|7
|HASAN EKİNCİ
|FETALİ
|IGDIR
|ARALIK
|YUKARIÇİFTLİK
|111
|6
|SURE TAYMUŞ
|AHMET
|IGDIR
|ARALIK
|YUKARIÇİFTLİK
|111
|4
|ARZU MERİK
|TEMUR
|IGDIR
|ARALIK
|YUKARIÇİFTLİK
|111
|4
|BAYRAM ÇETİNKAYA
|TEMUR
|IGDIR
|ARALIK
|YUKARIÇİFTLİK
|111
|4
|KADER YILDIZ
|TEMUR
|IGDIR
|ARALIK
|YUKARIÇİFTLİK
|111
|3
|HÜMMET GÜNER
|HABİP
|IGDIR
|ARALIK
|YUKARIÇİFTLİK
|111
|2
|ADİL GÜNER
|MANSUR
|IGDIR
|ARALIK
|YUKARIÇİFTLİK
|111
|2
|AYSER GÜNER
|HAMİT
|IGDIR
|ARALIK
|YUKARIÇİFTLİK
|111
|2
|ESRA GÜNER
|EKREM
|IGDIR
|ARALIK
|YUKARIÇİFTLİK
|111
|2
|GÜLÜSÜM GÜNER (ÇOBAN)
|MANSUR
|IGDIR
|ARALIK
|YUKARIÇİFTLİK
|111
|2
|MEHBULE GÜNER
|MANSUR
|IGDIR
|ARALIK
|YUKARIÇİFTLİK
|111
|2
|MUHARREM GÜNER
|MANSUR
|IGDIR
|ARALIK
|YUKARIÇİFTLİK
|111
|2
|ÖZLEM İNAN
|EKREM
|IGDIR
|ARALIK
|YUKARIÇİFTLİK
|111
|2
|SEMA KARAGÖZ
|MEHMETALİ
|IGDIR
|ARALIK
|YUKARIÇİFTLİK
|111
|2
|SEVİL ÖZER
|MEHMETALİ
|IGDIR
|ARALIK
|YUKARIÇİFTLİK
|111
|2
|TENZİL GÜNER
|ALİ
|IGDIR
|ARALIK
|YUKARIÇİFTLİK
|111
|2
|TÜRKAN GÜNER
|MANSUR
|IGDIR
|ARALIK
|YUKARIÇİFTLİK
|111
|2
|ÜMİT GÜNER
|MEHMETALİ
|IGDIR
|ARALIK
|YUKARIÇİFTLİK
|161
|4
|ESRA GÜNER
|EKREM
|IGDIR
|ARALIK
|YUKARIÇİFTLİK
|161
|4
|ÖZLEM İNAN
|EKREM
|IGDIR
|ARALIK
|YUKARIÇİFTLİK
|161
|4
|TENZİL GÜNER
|ALİ