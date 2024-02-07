TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



Ağrı il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesisinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 29/05/2019 tarih ve 11-406 no’lu karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR



Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İLİ İLÇESİ KÖYÜ/ MAHALLESİ ADA PARSEL ADI SOYADI BABA ADI AĞRI DİYADİN AKÇEVRE 108 2 MAŞALLAH YAŞAR ZİYA AĞRI DİYADİN AKÇEVRE 109 2 MAHMUT YAŞAR İBRAHİM AĞRI DİYADİN AKÇEVRE 109 4 ALİ KEMAL YAŞAR MEMET AĞRI DİYADİN KOCAÇOBAN 114 77 MUHLİS ERGÜL REŞİT AĞRI DİYADİN KOCAÇOBAN 114 77 ALİ ERGÜL REŞİT AĞRI DİYADİN KOCAÇOBAN 114 75 ZEKİ ÇİFTÇİ MEMET AĞRI DİYADİN KOCAÇOBAN 114 75 ÜMİT ÇİFTÇİ İBRAHİM AĞRI DİYADİN KOCAÇOBAN 114 75 ALİ ÇİFTÇİ MEMET AĞRI DİYADİN KOCAÇOBAN 113 86 MEMETLATİF KARAKUŞ MUZAFFER AĞRI DİYADİN KOCAÇOBAN 113 1 ÖMER ÇİFTÇİ RESUL AĞRI DİYADİN KOCAÇOBAN 113 1 MUSTAFA ÇİFTÇİ RESUL AĞRI DİYADİN KOCAÇOBAN 113 2 ÖMER ÇİFTÇİ RESUL AĞRI DİYADİN KOCAÇOBAN 113 2 MUSTAFA ÇİFTÇİ RESUL