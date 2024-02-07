Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)

        İlandır
        Giriş: 09.02.2024 - 00:00
        TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN
        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Ağrı il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesisinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 29/05/2019 tarih ve 11-406 no’lu karar ile başlanılmıştır.
        Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
        Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
        Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
        Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

        İLANEN TEBLİĞ OLUNUR


        Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

        İLİ İLÇESİ KÖYÜ/ MAHALLESİ ADA PARSEL ADI SOYADI BABA ADI
        AĞRI DİYADİN AKÇEVRE 108 2 MAŞALLAH YAŞAR ZİYA
        AĞRI DİYADİN AKÇEVRE 109 2 MAHMUT YAŞAR İBRAHİM
        AĞRI DİYADİN AKÇEVRE 109 4 ALİ KEMAL YAŞAR MEMET
        AĞRI DİYADİN KOCAÇOBAN 114 77 MUHLİS ERGÜL REŞİT
        AĞRI DİYADİN KOCAÇOBAN 114 77 ALİ ERGÜL REŞİT
        AĞRI DİYADİN KOCAÇOBAN 114 75 ZEKİ ÇİFTÇİ MEMET
        AĞRI DİYADİN KOCAÇOBAN 114 75 ÜMİT ÇİFTÇİ İBRAHİM
        AĞRI DİYADİN KOCAÇOBAN 114 75 ALİ ÇİFTÇİ MEMET
        AĞRI DİYADİN KOCAÇOBAN 113 86 MEMETLATİF KARAKUŞ MUZAFFER
        AĞRI DİYADİN KOCAÇOBAN 113 1 ÖMER ÇİFTÇİ RESUL
        AĞRI DİYADİN KOCAÇOBAN 113 1 MUSTAFA ÇİFTÇİ RESUL
        AĞRI DİYADİN KOCAÇOBAN 113 2 ÖMER ÇİFTÇİ RESUL
        AĞRI DİYADİN KOCAÇOBAN 113 2 MUSTAFA ÇİFTÇİ RESUL

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01980540
        Yazı Boyutu