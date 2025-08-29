TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 10 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



Diyarbakır İli sınırları içerisinde yer alan elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına yönelik 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan bila tarih, karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin 10.09.2025-12.09.2025 tarihleri arasında 0412 251 30 21 / 33742 telefon numarasından bilgi alınması ve Şanlıurfa Yolu 3. km Kayapınar / Diyarbakır adresinde bulunan TEDAŞ 10. Bölge Müdürlüğüne uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.



İLANAN TEBLİĞ OLUNUR



Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İlçe Mahalle Ada no Parsel no ADI SOYADI BABA ADI TC HANİ SEREN 228 23 SIDDIK FİDANBOY ABDÜLKADİR 12848041176 HANİ SEREN 228 24 SIDDIK FİDANBOY ABDÜLKADİR 12848041176 HANİ SEREN 228 6 SONGÜL YALÇINKAYA HASAN 11759077502 HANİ KIRIM 146 1 ÜBEYT FİDANBOY RESÜL 12707045826 HANİ SEREN 228 6 YETER EROĞLU HASAN 11726078686 HANİ SEREN 228 6 ZAFER ÇETİN HASAN 11810075812 DİCLE DEDE 135 12 SABRİ GÖKÇEN ÖMER 42565043986 DİCLE DEDE 135 13 AYŞE GÖKMEN ZÜLFİ 38851167672 DİCLE DEDE 118 42 MAHMUT KAYA ŞÜKRÜ 42382050082 BİSMİL BAYINDIR 147 6 HAMİYE SADUN 0 BİSMİL BAYINDIR 147 6 MEHMET CAN HÜSEYİN 0 BİSMİL BAYINDIR 147 6 NECMETTİN SADUN 0 BİSMİL BAYINDIR 147 6 SAİT SÜLEYMAN 0 BİSMİL BAYINDIR 147 6 SEYFETTİN SADUN 0 BİSMİL BAYINDIR 147 6 TAHİR SADUN 0 BİSMİL BAYINDIR 147 6 ZEYNEP GÜL HÜSEYİN 0 BİSMİL BAYINDIR 147 9 AHMET ÇELİK HALEF 0 BİSMİL BAYINDIR 147 9 SABRİ KUTLAY OSMAN 13517004416 BİSMİL BAYINDIR 147 9 SÜLEYMAN KUTLAY OSMAN 13484005522 BİSMİL BAYINDIR 148 2 ZEYNEP GÜL HÜSEYİN 0 BİSMİL BAYINDIR 149 1 İSMAİL ÇELİK İZZETTİN 41410074786 BİSMİL BAYINDIR 149 1 SABRİ KUTLAY OSMAN 13517004416 BİSMİL BAYINDIR 149 1 SÜLEYMAN KUTLAY SABRİ 13484005522 BAĞLAR ZOĞA 116 15 İSA İÇEN ÖMER 20426531902 BAĞLAR ZOĞA 116 15 EDA AKBABA SEDAT 33646358884 BAĞLAR ZOĞA 116 15 MEHMET ALİ TAŞER CEVDET 11258083806 BAĞLAR ZOĞA 116 15 MEHMETŞAH ATLİ AHMET 0 BAĞLAR ZOĞA 116 15 ŞEHMUS DENLİ AZİZ 0 BAĞLAR ZOĞA 116 15 ZELİHA KARATAŞ 0 0 BAĞLAR ZOĞA 116 15 ZEYNEP 0 EMİN 0 BAĞLAR ŞÜKÜRLÜ 113 135 DERVİŞ TAŞER MEHMET 16498909466 BAĞLAR ŞÜKÜRLÜ 113 135 DÜZGÜN TAŞER ALİ 16339914758 BAĞLAR ŞÜKÜRLÜ 113 135 SERPİL TAŞER ALİ 16333914976 ÇINAR ŞÜKÜRLÜ 113 135 BİLAL TAŞER SEYFEDDİN 16438911474 ÇINAR ŞÜKÜRLÜ 113 135 FERYAT SAYILIR DERVİŞ 16387913154