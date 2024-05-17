TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)
Kahramanmaraş il sınırları içerisindeki trafo binasının isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 18.08.2005 tarih, 39-683 karar ile başlanılmıştır.
Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yerinin bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0344 223 07 08-09 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Yamaçtepe mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı Güvenen 4 Apt. No:51/A TEDAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan TEDAŞ 3. Bölge Müdürlüğüne(Kahramanmaraş) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak Taşınmaz ve Malik Listesi
|İL
|İLÇE
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|MALİK ADI SOYADI
|MALİK BABA ADI
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|AHMET TOZKOPAN
|ALİ
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|CEVAT FİSKECİ
|AHMET
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|DURAN GÖK
|ALİ
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|EMİNE GÖK
|ALİ
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|FATMA DAŞCI
|ALİ
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|FATMA DOKUMACI
|ALİ
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|FATİH FİSKECİ
|HÜSEYİN
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|HALİL AKTEMUR
|TEMUR
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|HATİCE EVYAPAN
|RECEP
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|HATİCE TATLI
|HÜSEYİN
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|MEHMET GÖK
|ALİ
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|MUSTAFA KEMAL
AKGÖNEN
|ALİ RIZA
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|MÜBAHAT AKGÖNEN
|OSMAN
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|MÜNEVVER GÖK
|ALİ
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|OSMAN EVYAPAN
|RECEP
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|RUŞEN ARSAN
|ALİ RIZA
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|SARA YOLAÇAN
|GUMER
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|SÜHEYLA TOZKAPAN
|ALİ
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|SÜREYYA TOZKAPAN
|ALİ
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|YAŞAR TAŞDÜZEN
|MEHMET
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|YUSUF GÖK
|ALİ
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|ÖKKEŞ ARSLAN
|AHMET
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|ÜMMÜHAN GÖK
|ALİ
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|ŞERİFE KANADIKIRIK
|ABDULNAFİ
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|DERVİŞ AHMET KARABUĞA
|ALİ
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|HANDE MACHIN
|AHMET
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|RENNAN
KANADIKIRIK
|AHMET
|KAHRAMANMARAŞ
|ONİKİŞUBAT
|SERİNTEPE
|4045
|3
|ZİVAR KANDIRIK
|ALİ