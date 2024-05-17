TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI



Kahramanmaraş il sınırları içerisindeki trafo binasının isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 18.08.2005 tarih, 39-683 karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yerinin bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0344 223 07 08-09 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Yamaçtepe mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı Güvenen 4 Apt. No:51/A TEDAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan TEDAŞ 3. Bölge Müdürlüğüne(Kahramanmaraş) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL MALİK ADI SOYADI MALİK BABA ADI KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 AHMET TOZKOPAN ALİ KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 CEVAT FİSKECİ AHMET KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 DURAN GÖK ALİ KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 EMİNE GÖK ALİ KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 FATMA DAŞCI ALİ KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 FATMA DOKUMACI ALİ KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 FATİH FİSKECİ HÜSEYİN KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 HALİL AKTEMUR TEMUR KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 HATİCE EVYAPAN RECEP KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 HATİCE TATLI HÜSEYİN KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 MEHMET GÖK ALİ KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 MUSTAFA KEMAL

AKGÖNEN ALİ RIZA KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 MÜBAHAT AKGÖNEN OSMAN KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 MÜNEVVER GÖK ALİ KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 OSMAN EVYAPAN RECEP KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 RUŞEN ARSAN ALİ RIZA KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 SARA YOLAÇAN GUMER KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 SÜHEYLA TOZKAPAN ALİ KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 SÜREYYA TOZKAPAN ALİ KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 YAŞAR TAŞDÜZEN MEHMET KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 YUSUF GÖK ALİ KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 ÖKKEŞ ARSLAN AHMET KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 ÜMMÜHAN GÖK ALİ KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 ŞERİFE KANADIKIRIK ABDULNAFİ KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 DERVİŞ AHMET KARABUĞA ALİ KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 HANDE MACHIN AHMET KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 RENNAN

KANADIKIRIK AHMET KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT SERİNTEPE 4045 3 ZİVAR KANDIRIK ALİ