TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



Samsun il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 11/11/2021 tarih, 34-3816 no’lu karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, son ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde 0 362 435 13 73 telefon numarasından bilgi alması ve Atakent Mah. Atatürk Bul 3. Kısım Platin Ofis İş Merkezi No: 43 Kat: 6 Atakum / Samsun adresinde bulunan TEDAŞ 21. Bölge Müdürlüğüne (Samsun) müracaatta bulunması rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İlçesi Köy/Mahalle Ada No Parsel No Adı Soyadı Baba Adı ÇARŞAMBA AŞAĞI MUSALLA 186 7 MECİT ŞAHİN MEHMET ÇARŞAMBA AŞAĞI MUSALLA 186 11 FATMA KOÇAN MUSTAFA ÇARŞAMBA AŞAĞI MUSALLA 186 11 FİDAN ŞAHİN MUSTAFA ÇARŞAMBA AŞAĞI MUSALLA 186 11 HÜSEYİN ŞAHİN AHMET ÇARŞAMBA AŞAĞI MUSALLA 186 11 ZEKİ ŞAHİN AHMET ÇARŞAMBA AŞAĞI MUSALLA 186 13 ABDULLAH ŞAHİN MUSTAFA ÇARŞAMBA AŞAĞI MUSALLA 186 14 MECİT ŞAHİN MEHMET ÇARŞAMBA AŞAĞI MUSALLA 186 16 LEYLA ŞAHİN KADİR ÇARŞAMBA BEZİRGAN 172 14 ÖMER MACİT HASAN ÇARŞAMBA GÜLDERE 107 2 RAMAZAN GÜNEY MUSTAFA ÇARŞAMBA GÜLDERE 108 4 YILMAZ GÜNEY ALİ ÇARŞAMBA GÜLDERE 109 4 BAYRAM ERDAL İBRAHİM ÇARŞAMBA GÜLDERE 109 4 FATMA GÜNEY MEVLÜT ÇARŞAMBA GÜLDERE 109 4 HACER GÜNEY KALMAZ ALİ ÇARŞAMBA GÜLDERE 109 4 HASAN GÜNEY MEVLÜT ÇARŞAMBA GÜLDERE 109 4 MELİDE GÜNEY AKYÜZ ALİ ÇARŞAMBA GÜLDERE 109 4 TUBA GÜNEY YILDIRIM ALİ ÇARŞAMBA GÜLDERE 113 4 ORHAN GÜNEY AHMET ÇARŞAMBA GÜLDERE 113 4 RAMAZAN GÜNEY MUSTAFA ÇARŞAMBA GÜLÖREN 166 7 KADİR ŞERAN NECATİ ÇARŞAMBA GÜLÖREN 172 13 BAKİ BAŞYİĞİT MEHMET ÇARŞAMBA KABACEVİZ 150 1 MUSTAFA KÜLAH OSMAN