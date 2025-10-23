TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



Adana il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 16.04.2025 tarih, 37-652 no’lu karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, son ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde 0 322 235 88 03 telefon numarasından bilgi alması ve Beyazevler Mah. Seyhan Barajı içi Çukurova / Adana adresinde bulunan TEDAŞ 17. Bölge Müdürlüğüne (Adana) müracaatta bulunması rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.



İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İlçesi Köy/Mahalle Ada No Parsel No Adı Soyadı Baba Adı Kozan Aydın 132 3 BAYRAM BORAN AHMET Kozan Bağtepe 174 1 YUSUF KENAN ŞAHİN ALİ Kozan Bağtepe 174 1 ENES ŞAHİN ALİ Kozan Bağtepe 174 1 MUHAMMET ŞAHİN BİLAL Kozan Bağtepe 174 2 HASAN KÜTÜK HALİL Kozan Bağtepe 174 2 REŞAN ARLIER MEHMET Kozan Bağtepe 174 2 OLCAY KÜTÜK MAHMUT Kozan Postkabasakal 280 26 HATİCE BOLAT ALİ Kozan Postkabasakal 280 26 ÜMMÜGÜLSÜM BOLAT ALİ Kozan Postkabasakal 280 26 YUSUF BOLAT DURMUŞ Kozan Postkabasakal 280 26 HURİYE BOLAT VELİ Kozan Postkabasakal 280 26 SULTAN BOLATTAN İSMAİL Kozan Postkabasakal 280 26 MUSTAFA OKUDUCU HÜSEYİN Kozan Postkabasakal 280 26 AYŞE BOLAT MEHMET Kozan Postkabasakal 280 26 YETER BOLAT MUSTAFA

Kozan Postkabasakal 279 3 HURİYE BOLAT SÜLEYMAN(EŞİ) Kozan Postkabasakal 279 4 HASAN DOĞAN MEHMET Kozan Postkabasakal 279 4 MAHMUT DOĞAN MEHMET Kozan Postkabasakal 279 4 CENNET POLAT MEHMET Kozan Postkabasakal 279 4 FADİME(FATMA) DOĞAN MEHMET Kozan Postkabasakal 279 4 HÜSNE(MERYEM) AKTAŞ MEHMET Kozan Postkabasakal 279 4 ŞABAN ÖZPOLAT MEHMET ALİ Kozan Postkabasakal 279 4 AYŞE ÖZPOLAT MEHMET ALİ Kozan Postkabasakal 279 4 TARIK DOĞAN ALİ Kozan Postkabasakal 279 4 OLCAY OKUYUCU SEYFETTİN Kozan Postkabasakal 279 4 KÜRŞAT OKUYUCU ALİ Kozan Postkabasakal 279 4 HATİCE DOĞAN HASAN Kozan Postkabasakal 279 4 ALİ POLAT MEHMET Kozan Postkabasakal 279 4 DURAN POLAT MEHMET Kozan Postkabasakal 279 4 BAYRAM POLAT DURMUŞ ALİ Kozan Postkabasakal 279 4 CENNET DOĞAN DURAN Kozan Postkabasakal 279 4 ZEYNEP KARA DURAN Kozan Postkabasakal 279 4 MEHMET ÜNSAL ZEYNEP (EŞİ) Kozan Postkabasakal 279 4 MEHMET POLAT ALİ Kozan Postkabasakal 279 4 ANİŞ SARI ALİ Kozan Postkabasakal 279 4 MUSTAFA POLAT ALİ Kozan Postkabasakal 279 4 HATİCE OKUTUCU İSMAİL Kozan Postkabasakal 279 4 FATMA SARI İSMAİL Kozan Postkabasakal 279 4 ARZU SARI İSMAİL Kozan Postkabasakal 279 4 EŞE SARI İSMAİL Kozan Postkabasakal 279 4 SUNA BERKBASAN MEHMET Kozan Postkabasakal 279 4 NECMİYE BERKBASAN MEHMET Kozan Postkabasakal 279 4 SÜLEYMAN ÖZPOLAT MEHMET ALİ Kozan Postkabasakal 279 4 NİLGÜN SOLMAZ NEVZAT Kozan Postkabasakal 279 4 AYŞE OKUYUCU DURAN (EŞİ) Kozan Postkabasakal 279 4 ALİYE YAVUZ DURAN Kozan Postkabasakal 279 2 MUSTAFA BOLAT(POLAT) ALİ Kozan Postkabasakal 279 2 OSMAN BOLAT(POLAT) ALİ Kozan Postkabasakal 253 3 SÜLEYMAN ÖZBOLAT MEHMET Kozan Postkabasakal 253 3 GÜLSÜM ÖZBOLAT LATİF

Kozan Postkabasakal 253 3 ZÜLÜFER ÖZBOLAT YUSUF Kozan Postkabasakal 253 3 AYŞE ÖZBOLAT(ALPASLAN) SÜLEYMAN