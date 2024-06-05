TÜRKİYE CUMHURİYETİ KÜÇÜKÇEKMECE 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

KÜÇÜKÇEKMECE 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



Esas No: 2023/144

Karar No: 2024/76



Müştekisi CANER ÇAMLIBEL olan parada sahtecilik suçundan mahkememizin 25/03/2024 tarih ve 2023/144 esas ve 2024/76 Karar Sayılı Gerekçeli Karar ile;

1-Sanık "Khaled ve Wesam oğlu, 01.04.2004 Mısır doğumlu" SANIK OMAR KHALED FAWZY AMMAR hakkında 5237 Sayılı TCK'nin 197/1 maddesi uyarınca 3 yıl hapis ve 2.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

4- 7201 Sayılı Tebligat kanunun 29.Maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilinin bilgisine en emin şekilde ulaşabileceği bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiş olup ,

5- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına ,

Tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren onbeş (15) gün içinde de mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanı tutanağa geçirilerek Hakime onaylatılmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF Edebileceği İLAN OLUNUR. 31.05.2024