TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI’NDAN

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan iletilen 08/11/2024 tarihli ve 2024/24610 soruşturma numaralı dosya kapsamında, Başsavcılığa sunulan şikayet dilekçesinde yer alan iddialar ve müştekilerin şikayetleri doğrultusunda, Kurumumuzda 01/03/2013 – 15/02/2015 tarihleri arasında görev yapan Vedat KÜÇÜK (T.C. Kimlik No: 4*********2) hakkında soruşturma yürütülmesi amacıyla, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmasına İlişkin Kanun’un ilgili hükümleri gereğince soruşturma izni verilmesine ilişkin karar alınmıştır.

Bu karar, Vedat KÜÇÜK’ün kayıtlı en son adresine gönderilmiş ancak çıkarılan tebligat iade edilmiştir. İlgili merciler nezdinde yaptırılan tetkik ve tahkikat neticesinde tebligata elverişli bir adres tespit edilememiştir. Bu sebeple, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. maddesi ve müteakip maddeleri uyarınca, söz konusu soruşturma izni verilmesine ilişkin kararın yerine geçerli olmak üzere, Vedat KÜÇÜK’e ilanen tebliğ yapılması gerekmektedir.

İlanen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 31. maddesinin ikinci fıkrası gereği, ilân tarihinden itibaren onbeş (15) gün sonra yapılmış sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur.