TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANIDIR

TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR.



Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait Belediyemiz Mücavir alanında Gemiyanı Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa sokak No:2 de Bulunan Tapuda 200 ada 1 parselde kayıtlı 1797 m2 kullanım alanlı Gündoğumu Sosyal Tesisleri 10 yıllığına 2886 Sayılı Develet İhale Kanunun 45. Maddesine Göre Açık Artırma Usulü ile kiralanması işidir. Mülkiyeti Belediyemize ait Belediyemiz Mücavir alanında Gemiyanı Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa sokak No:2 de Bulunan Tapuda 200 ada 1 parselde kayıtlı 1797 m2 kullanım alanlı Gündoğumu Sosyal Tesisleri 10 yıllığına 2886 Sayılı Develet İhale Kanunun 45. Maddesine Göre Açık Artırma Usulü ile kiralanması işidir.



Madde2-

İDARENİN:

Adı : TÜRKELİ BELEDİYESİ

Adresi : Güzelyurt Mahallesi Cami Sokak No:4 Türkeli-Sinop

Telefon : 03686712217

Faks : 03686713666

e-posta Adresi :

Madde 3-Gündoğumu Sosyal Tesisleri 10 yıllığına kiralama ihalesi. 29.11.2024 Tarihinde Cuma Günü Saat 15:00 de Belediye Ana Hizmet Binası Toplantı salonunda İhale Komisyonu olan Belediye Encümeni marifeti ile yapılacaktır.

Madde 4-Gündoğumu Sosyal Tesisleri Muhammen bedeli 4.700.000,00TL (Dörtmilyonyediyüzbinlira)

Madde 5- Geçici Teminat muhahammen bedelin %3 Oranında 141.000,00(YÜZKIRKBİRBİNLİRA)dır.

Madde 6- İhaleye katılacak iştirakçiler, ihale dokümanı ve eklerini Türkeli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz görebilir ve 2.500,00TL(İKİBİNBEŞYÜZLİRA) karşılığında ihale dokümanını satın alabilirler. İhaleye katılacakların ihale dokümanı almaları zorunludur.

Madde 7- Adı : TÜRKELİ BELEDİYESİAdresi : Güzelyurt Mahallesi Cami Sokak No:4 Türkeli-SinopTelefon : 03686712217Faks : 03686713666e-posta Adresi : turkelibld@hotmail.com Gündoğumu Sosyal Tesisleri 10 yıllığına kiralama ihalesi. 29.11.2024 Tarihinde Cuma Günü Saat 15:00 de Belediye Ana Hizmet Binası Toplantı salonunda İhale Komisyonu olan Belediye Encümeni marifeti ile yapılacaktır.Gündoğumu Sosyal Tesisleri Muhammen bedeli 4.700.000,00TL (Dörtmilyonyediyüzbinlira)Geçici Teminat muhahammen bedelin %3 Oranında 141.000,00(YÜZKIRKBİRBİNLİRA)dır.İhaleye katılacak iştirakçiler, ihale dokümanı ve eklerini Türkeli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz görebilir ve 2.500,00TL(İKİBİNBEŞYÜZLİRA) karşılığında ihale dokümanını satın alabilirler. İhaleye katılacakların ihale dokümanı almaları zorunludur.

İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:

1-Gerçek Kişiler için Kimlik Fotokopisi veya Nüfus Kayıt Örneği (Asıl)

2-Gerçek Kişiler İçin İkametgah İlmuhaberi

3-Geçici Teminatı Yatırdığına Dair Makbuz veya Teminat yerine geçen belge

4-İhale Dökümanı (Şartname) Alındı Belgesi

5-Gerçek kişi olması halinde noter tastikli imza beyannamesi (Asıl)

6-Adres beyanı

7-Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı(Asıl)

8-Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküsü (Asıl)

9- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname

10- İhale Tarihinden en fazla bir ay önce alınmış Adli Sicil Kaydı

11-Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından yada esnaf ve sanatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge.

12- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

13- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu Ticaret ve /veya sanayi veya esnaf odasından son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belge, ihaleye katılacaklar için yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri

14- İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartı ile, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

İlanen Duyurulur.