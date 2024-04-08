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        TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.04.2024 - 00:00
        T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/119 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Davacı Turgutlu Belediye Başkanlığı tarafından aşağıda ili, ilçesi, mahallesi parsel nosu ile yüzölçümü, maliklerin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmaz hakkında kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca bedel tespit ve tescil davası açılmış olup; Kamulaştırma kanununun 2942 sayılı yasa ile değişik 10 Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz;Açılacak iş bu davalarda husumetin Turgutlu Belediye Başkanlığına yöneltilmesi gerektiği,
        Kamulaştırma kanununun 10. Maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği;Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Turgutlu Şubesine hak sahibi olmanız durumunda adınıza yatırılacağı; Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.22/03/2024

        Dosya No İl İlçe Mahalle Ada Parsel Kam.
        Alan        		 Malikler
        2024/119 Manisa Turgutlu Turgutlu Mahallesi 1081 24 80 m² 1-Fatma Ökmen, Nuray Kılıç, Nurcan Ökmen, Nursel Ökmen, Yaşar Ökmen
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02017143
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