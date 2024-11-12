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        TRAKYA GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 13.11.2024 - 00:00
        TRAKYA GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
        KAPIKULE GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGAT

        Müdürlüğümüzce düzenlenen sayıları ve tutarları liste halinde aşağıda belirtilen Ceza ve Ek Tahakkuk Kararları, şahısların Türkiye'de adresi bulunmadığından veya Türkiye'de mevcut adresine tebligat yapılmasına rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca İlanen Tebliğ Olunur.

        Pasaport/Kimlik/Vergi No Unvan/ Ad Soyad Ceza Karar No Ek Tahakkuk No Toplam Tutar
        EC8342582 JAROSLAW SZYMON ZYDOR 19220400CK000025 19220400ET000008 122.358,00
        L2ZN95Z37 TUNCAY GÜLER 19220400CK000038 19220400ET000012 21.570,00
        13642740210 AYNUR KAHYA 19220400CK000026 19220400ET000013 15.366,00
        C2Z0KG1L8 LALE APAYDIN 19220400CK000037 19220400ET000014 33.898,00
        U0213453 NURSEN TALAS 19220400CK000030 19220400ET000025 36.980,00
        C7X69VFP3 HASAN ONUK 19220400CK000776-21220400CK000073 21220400ET000018 309.225,13
        U00350638 MURAT GÜRLEYEN 19220400CK000782 21220400ET000022 349792,80
        11111111111 DUTY SPEED D.O.O 22220400CK001033 22220400ET000084 1.239,307,00
        11111111111 BS TRANS DOO 22220400CK001035 22220400ET000085 790.674,00
        11111111111 SKS 50SPEDITION SRL 22220400CK001036 22220400ET000086 1.619,363,00
        11111111111 SKS 50SPEDITION SRL 22220400CK001037 22220400ET000087 790.674,00
        11111111111 SKS 50SPEDITION SRL 22220400CK001038 22220400ET000089 1.619.363,00
        11111111111 SKS 50SPEDITION SRL 22220400CK001039 22220400ET000090 790.674,00
        11111111111 ATEM DOO 22220400CK001040 22220400ET000091 1.229.394,00
        11111111111 ATEM DOO 22220400CK001041 22220400ET000092 790.674,00
        11111111111 LGD DOO 22220400CK001042 22220400ET000093 2.549.116,11
        11111111111 BS TRANS DOO 22220400CK001044 22220400ET000094 4.175.414,88
        U02599689 Hasan SARACLI 23220400CK001290 23220400ET000162 17.267,24
        C7T7GP9KM Ali YAPAR 23220400CK001291 23220400ET000163 75.497,14
        C755N35T3 Mehmet Ali NURLU 23220400CK001296 23220400ET000166 99.831,75
        133036212 Suad Al ISSA 23220400CK001298 23220400ET000169 77.512,09
        U14776940 Yalçın DEMİRAY 24220400CK000655 24220400ET000067 182.241,93
        CGFKNW05G Jusuf KACAR 24220400CK000608 24220400ET000068 235.645,44
        U20785811 Erhan DELIGOZ 24220400CK000612 24220400ET000070 119.648,92
        LF5X15831 RITA URSULA BLATTERT 24220400CK000613 24220400ET000071 139.396,80
        385609732 MILKA TODOROVA KAZAKOVA 22220400CK001058 15.002,00
        387613568 TODOR STOEV IVANOV 22220400CK001057 12.858,00
        386636865 ZHELYAZKO ILIEV DIMITROV 22220400CK001056 18.518,00
        387723984 KANCHO BANKOV KANCHEV 22220400CK001055 12.766,00
        387673304 GEORGI DOYCHEV DOYCHEV 22220400CK001052 23.798,00
        1111111111 SO.GE.SE.SRL. 24220400CK000138 11.184,00
        U05304611 Haydar ÇİÇEK 23220400ET000165 44.349,55
        U23933428 Fikret ELEVLİ 24220400ET000025 780.959,51
        U0463361 SİNAN HASAY 19220400ET000026 238.830,00
        EC8342582 JAROSLAW NIKOLOV 21220400ET000008 1.432.980,00
        11111111111 DELTA TRANSPORT IMPORT EKSPORT EOOD 21220400ET000010 141.606,00
        11111111111 DELTA TRANSPORT IMPORT EKSPORT EOOD 21220400ET000011 302.574,00
        C2Z0KG1L8 LALE APAYDIN 21220400ET000012 71.649,00
        508941556 ADREPIRRE WALTERS 21220400ET000035 56.436,79
        11111111111 TOOTLSPED LOJISTIC SRL 21220400ET000036 235.533,00
        U2744331 MEHMET ASLAN 22220400ET000018

        148.883,70

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02119342
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