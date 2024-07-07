TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİ

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TRABZON

2. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2020/618 Esas

KARAR NO : 2024/276



HÜKÜM : 1-Davacının davasının KABULÜ ile; Gholam Hazrat ve Zeri kızı 01/01/1994 doğumlu, Afganistan uyruklu, 99191521074 yabancı kimlik numaralı FARZANEH AZIMI ile Sahabettin ve Cemıle oğlu 01/01/1992 doğumlu Afganistan uyruklu 99248519108 yabancı kimlik numaralı FEREYDUN SARVARI'nin TMK'nun 166/1maddesi gereğince BOŞANMALARINA, karar verilmiş olup tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.02/07/2024