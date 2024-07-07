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        TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.07.2024 - 00:00

        İLAN

        TRABZON

        2. AİLE MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2020/618 Esas
        KARAR NO : 2024/276


        HÜKÜM : 1-Davacının davasının KABULÜ ile; Gholam Hazrat ve Zeri kızı 01/01/1994 doğumlu, Afganistan uyruklu, 99191521074 yabancı kimlik numaralı FARZANEH AZIMI ile Sahabettin ve Cemıle oğlu 01/01/1992 doğumlu Afganistan uyruklu 99248519108 yabancı kimlik numaralı FEREYDUN SARVARI'nin TMK'nun 166/1maddesi gereğince BOŞANMALARINA, karar verilmiş olup tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.02/07/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02057788
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