TRABZON 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

TRABZON 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 1999/281

KARAR NO : 2023/276



Mahkememizde açılan tapu iptali ve tescil (zilyetliğe dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; V. Gorgasali Cad. No: 150 d: 27 Batum Gürcistan adresinde mukim iken kendisine tüm araştırmalara rağmen ulaşılamayanNeli ve Memed oğlu 25/02/1963 doğumludavacı Iraklı Komahidre'ye hükmün ve vekilin vekillikten çekilme dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

HÜKÜM : Davanın usulden reddine, harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken bakiye 260,85 TL'nin davacıdan alınarak hazineye irat kaydına, davalı Canım İnşaat ve San.Tic. Ltd. Şti 'nin yapmış olduğu 3.465,00 TL giderin davacıdan alınarak bu davalıya verilmesine, davalı Canım İnşaat ve San.Tic. Ltd. Şti. kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 1.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine karar verildiği, iş bu kararakarşı tebliğden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceği yine vekilinizin vekillikten çekildiği hususu (vekilin vekillikten çekilmesinin tebliğinden itibaren vekillik görevinin iki hafta daha devam edeceği) ilan olunur. (iş bu ilanın tebliğinden itibaren yedi gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı hususu ihtar olunur.)