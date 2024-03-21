TRABZON 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TRABZON 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/409 Esas



Davacı Denge Varlık Yönetim Anonim Şirketi tarafından, davalı Ahmet Tunç'a (452****164 Yapı Kredi Bankası ile Yaşar Fidan arasında imzalanan kredi sözleşmesinden doğan borcun ödenmemesi nedeniyle Trabzon ili Ortahisar ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 923 ada 128 parsel H Blok, 1.kat, 11 Numaralı Bağımsız bölümde kayıtlı mesken üzerindeki tasarrufun iptali davasının açıldığı, dava dosyasının ön inceleme duruşmasının 16/05/2024 günü 09:35'e bırakılmış olup ön inceleme duruşma gün ve saatinin iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, iş bu davaya ilişkin belirlenen gün ve saatte ön inceleme duruşmasına gelmemesi,sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve bu davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesinde belirtilen ve henüz sunmadığı belgeleri mahkememize sunması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapması aksi takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı hususunda düzenlenen ilan metni ilanen tebliğ olunur. 13/03/2024