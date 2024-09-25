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        TORBALI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 26.09.2024 - 00:00
        İLAN
        TORBALI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        2024/294 Esas

        Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Davalı YASİN KAYA aleyhine mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; dava konusu İzmir İli Torbalı İlçesi Helvacı Mah. Mevkiinde kain 142 ada 40 parsel numaralı taşınmazlar ile ilgili olarak kamu yararı kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde; a-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,b-)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,
        c-)Bu tür davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ aleyhine yöneltileceği,
        d-)Duruşmasının 12/12/2024 günü saat 11:35'den itibaren Torbalı 1.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı,
        e-)Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Torbalı Şubesine yatırılacağı hususu İLAN olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02094035
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