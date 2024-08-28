TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Madde 1: Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait Tokat Merkez Günevi Köyü tapunun ada 2949 parsel 1 de kayıtlı taşınmazları ihalesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesi gereğince, şartname esasları dahilinde Kapalı teklif usulü ile satış ihalesi 17.09.2024 tarih ve Salı günü saat 15:00 de Belediyemiz Encümen huzurunda Encümen odasında yapılacaktır.

Madde 2: İhaleye girecek talipliler geçici teminat bedelini Tokat Vakıflar Bankası merkez şubesindeki Tokat Belediyesinin TR46 0001 5001 5800 7292 2911 10 Iban nolu hesabına yatıracak veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde yazılı değerlerden birini ( teminat mektubu, Devlet tahvili vs.) Mali Hizmetler Müdürlüğüne verecekler İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişilerin ihale üzerlerinde kalmadığı takdirde vermiş olduğu geçici teminatı ilgili kişiye iade edilecektir

Madde 3: İhaleye ilişkin şartname; mesai saatleri içerisinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden şartname 2.500,00 TL ücret karşılığında temin edilebilir.

Madde 4 –Satışı yapılacak taşınmaz bilgileri

Tablo 1- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesine Göre Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

SIRA NO İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2) CİNSİ İMAR PLANINDAKİ KULLANIM AMACI MUHAMMEN BEDEL (TL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Merkez Günevi köyü 2949 1 6.225,55 ARSA Konut Alanı E: 0.50 Yençok: 6,50 45.000.000,00 ₺ 1.350.000,00 17.09.2024 15:00



Madde :5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :

a)Şartname bedelini ödediğine dair makbuz,

b) Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz dekont. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde yazılı değerlerden birini ( teminat mektubu, Devlet tahvili aslı veya nakit.)

c) Nüfus cüzdan sureti

ç) Kanuni ikametgâh belgesi.

d)Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi

e) Türkiye de tebligat adresini gösterir belge

f) İhaleye vekaleten girecekler için 2024 yılında düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

g) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan fotokopisi

ğ) Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan alınan belge (Tüzel kişilik olması halinde şirket ve tüm ortakların ayrı ayrı yasaklı olmadığına dair belge) (ekap.kik.gov.tr) getirilecektir.

h) İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi veya tüzel kişiliğin imza yetkilisi olduğuna dair belge/imza yetkilisinin vekili olduğuna dair belge gerekmektedir

ı) Sabıka kaydı Gerçek kişiler için, tüzel kişi olması halinde tüzel kişili oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları Sabıkasızlık belgesi



A İÇ ZARF 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir ( iç zarf Teklif mektubunda oluşur Teklif mektubu ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartnameyi aynen kabul edildiğini belirtilecek Teklif rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlarda herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklif reddedilecektir.)

B- DIŞ ZARF: ( ihalede istenilen evraklar Dış zarfa konulacak)

i) Tüzel kişilik adına yetkili, olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve imza sirküleri (aslı) Ticaret ve Sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

j) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

k) Vekalet ihaleye katılım halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

l) İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortakça imzalı ortaklık sözleşmesi ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi )

m) İhaleye istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 43. Maddesi gereğince; ihale tarihinden itibaren aynı şartlarla 15 günlük pazarlığa bırakılır.

Madde 6: İhaleye girecek istekliler veya tüzel kişiler 13.09.2024 Cuma günü saat 17: 00’e kadar, ihaleye ait belgeleri dosya halinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 7: Belgeleri noksan veya yanlış olanlar ihaleye katılamayacak ve teklifleri değerlendirmeye alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır. Belgelerin noksanlığı veya yanlışlığı ihaleden sonra dahi tespit edilmesi, halinde ihale iptal edilerek, teminatları gelir kaydedilir.

Madde 8 : İhale kararı karar tarihinden itibaren 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31 maddesi gereğince; en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir. İhale üzerinde kalan istekli, ihale kararının kendisine tebliğine müteakip, 15 (onbeş) gün içerisinde ihale bedelini peşin olarak Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin Tokat Vakıflar Bankası merkez şubesindeki TR46 0001 5001 5800 7292 2911 10 nolu hesabına yatıracaktır.

Madde 9: Satışı yapılan taşınmazların tapu devri ve tescil işlemi, ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.

Madde 10: İhale ve satıştan doğan yada doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ile tüm giderler bilumum ihale üzerinde kalanlar tarafından ödenecektir.



Keyfiyet İlan Olunur. TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI





