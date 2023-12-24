TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI



PATOLOJİ MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1519379

1-İdarenin a) Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : EMEK MAHALLESİ NAMIK KEMAL CAD. 54 SANCAKTEPE SANCAKTEPE/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 02166063300 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : PATOLOJİ MALZEME ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 61 KALEM-PATOLOJİ MALZEME ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Emek Mahallesi Namık Kemal Caddesi No: 54 Sancaktepe /İSTANBUL ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip verilen işe başlama yazısına (yazılı tebliğ, faks ya da telefon) istinaden 10 gün içinde işe başlanacak olup, ilgili depo yetkilisinin siparişi üzerine peyderpey hastane deposuna teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 iş günü içinde işe başlanacaktır



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.01.2024 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSTANBUL SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EAH-TOPLANTI SALONU, EMEK MAH. NAMIK KEMAL CADDESİ NO :54 SANCAKTEPE İSTANBUL



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: Teklif edilen malzemelerin üretici veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını belgelemeleri ve bu belgeyi ihale dosyası içinde sunmaları zorunludur. İhaleye katılan istekliler, teklifleri ekinde teklif ettikleri ürünün TITUBB sisteminin kayıtlı ve onaylı Tıbbi Cihaz/ürün olduğunu belgeleyecek ve teklif vermiş olduğu her ürünün UBB barkod numaralarının SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR? ibareli çıktısını ihale dosyasında sunacaktır.-ÜTS'ye kayıtlı olduklarını belgelemeleri ve bu belgeyi ihale dosyası içinde sunmaları zorunludur.-Tıbbi Cihaz yönetmelik kapsamı dışında olan ürünler için firmalar kapsam dışı beyanlarını sunmalıdır. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: a) İhale sonrasında idaremizce yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda yeterlik belgelerin kontrolü ve teyidinden sonra birinci ve ikinci avantajlı firmalardan 1 (bir) adet numune ve varsa kataloglar idaremizin yazılı talebine istinaden 3 iş günü içeresinde Hastanemiz Satınalma birimine tutanakla teslim edeceklerdir.

b) Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir. Sağlık Bakanlığı 4211 sayılı 2008/42 nolu "Döner sermaye kaynaklarından yapılacak olan ihalelerde uyulması gereken usul ve esaslar" genelgesine göre numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin, numune değerlendirmesinden sonra teslim edilebilir durumda kalan numuneleri ihale süreci bittikten sonra (sözleşmeler tamamlandıktan sonra ) 10 gün içerisinde iade edilecektir. Bu süre içerisinde geri alınmayan numuneler idarenin sorumluluğunda olmayacaktır.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.