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TEKİRDAĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(FİKRİ VE SINAI HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2019/56 Esas

KARAR NO : 2021/174



Davacı ALİ CAHİT KUTMAN ile Davalı AHMET ADNAN KUTMAN arasında mahkememizde görülmekte olan Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) dava dosyasına 27/04/2021 tarihinde verilen karar davalı vekilince istinaf edilmiş ve BAM 16. Hukuk Dairesine gönderilmiş ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 30/09/2024 tarihli kararı ile onanmış olup, karar gereğince "Davalı adına Türk Patent Enstitüsü'nde 2017110255 tescil nosu ile tescil edilmiş olan "CAHİT KUTMAN" adlı markanın HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, sicilden TERKİNİNE" şeklinde verilen hükmün ilanıdır.03/12/2024