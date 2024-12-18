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        TEKİRDAĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 19.12.2024 - 00:00
        İLAN

        TEKİRDAĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        (FİKRİ VE SINAI HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA)

        ESAS NO : 2019/56 Esas
        KARAR NO : 2021/174


        Davacı ALİ CAHİT KUTMAN ile Davalı AHMET ADNAN KUTMAN arasında mahkememizde görülmekte olan Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) dava dosyasına 27/04/2021 tarihinde verilen karar davalı vekilince istinaf edilmiş ve BAM 16. Hukuk Dairesine gönderilmiş ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 30/09/2024 tarihli kararı ile onanmış olup, karar gereğince "Davalı adına Türk Patent Enstitüsü'nde 2017110255 tescil nosu ile tescil edilmiş olan "CAHİT KUTMAN" adlı markanın HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, sicilden TERKİNİNE" şeklinde verilen hükmün ilanıdır.03/12/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02141679
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