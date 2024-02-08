TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/261 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Burdur İli, Karamanlı İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan 871 ada 4 parsel ( geldisi 22255) sayılı taşınmaz
ADA NO : 871 ada
PARSEL NO : 4 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 385,34 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : İbrahim Örtel, Murat Örtel, Nimet Güzeycan, Niyazi Örtel, Nurten Yıldıran, Ziyafet Örtel, Adem Örtel, Erdal Örtel, Gülsen Örtel, Aysel Örten
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : BURDUR İLİ, KARAMANLI İLÇESİ, HÜRRİYET MAHALLESİNDE BULUNAN 871 ADA 4 PARSEL ( GELDİSİ 22255) SAYILI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/261 Esas sayısında dava açılmıştır. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 14/09/2023