T.C.

VARTO

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN



( KAMULAŞTIRMA İLANI )

Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyasında/dosyalarında verilen tensip kararı gereğince; dosya numarası, maliki, bulunduğu yer, miktarı ve cinsi belirtilen taşınmazlarla ilgili davacı Muş İl Özel İdaresi vekili tarafından davalı/lar aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil ) davası açılmış olduğu, bilgileri yazılı dava konusu taşınmazların kamulaştırılarak kamulaştırma bedelinin tespit edilmesini ve işbu taşınmazların kurumları adına "Yol " olarak tapudan terkinine karar verilmesi 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin uyarınca talep ve dava edilmek ile; a-)Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlarla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

b-)İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

c-) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı;

-Kara Yolları Genel Müdürlüğü

d-)Bu davalarda husumetin (yukarıda c bendinden yazılı) davacı kuruma yöneltilmesi gerektiği,

e-)Süresi içerisinde İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazın, kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

f-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Halk Bankası Varto Şubesine yatırılacağı,

4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesi uyarınca İLAN olunur 09/05/2024

Esas No : 2023/48

Davacı : Muş İl Özel İdaresi

Davalı :Fikriye Akın

Köyü : Muş ili Varto ilçesi BeşikkayaKöyü

Parsel : 109 Ada 252 Parsel

Cinsi : Tarla

Toplam Alanı : 10218,48 m2

Kamulaştırılacak Alan : 1.745,40 m2