T.C. TUTAK KADASTRO MAHKEMESİ

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T.C. TUTAK KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 1993/98 Esas

KARAR NO : 2015/45



Mahkememizden verilen 17/12/20215 tarih ve 1993/98 esas 2015/45 karar numarası yazılı kararı ile davanın kabulüne karar verilmiştir. Yapılan temyiz üzerine yargıtaya gönderilmiş ve tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve tabligat yapılamayan kayıt maliki dahilidavalı Barış Kimsesiz ve mirasçı Hatice EDEN'e bozma ilamıtebliğ edilemediğinden tebligatın Ağrı ilinde yayınlanan yerel bir gazetede ve tüm Türkiye'de yayın yapan genel bir internet sitesinde ilanen tebliğine karar verilmiş olup Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 20/06/2022 tarih ve 2022/285 esas2022/5932karar sayılı kararı ile " davalı Hazine temsilcisi ve Mehmet Cengiz'ın temyiz itirazları yerinde olduğundan kabulüyle hükmün 6100 sayılı HMK'nin Geçici 3. maddesi yollamasıyla ile 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, taraflarca HUMK'un 440/I maddesi gereğince Yargıtay ilamının tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istek halinde Mehmet Cengiz'e iadesine, 20.06.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi." Tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur. 29/05/2024