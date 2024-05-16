T.C.

TÜRKOĞLU

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2023/407

Konu: İlan Tutanağı

20/12/2023

İLAN TUTANAĞI

Davacı , BEYSAN ALAYBEYOĞLU İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Zayi Belgesi Verilmesi davası nedeniyle;

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Gaziosmanpaşa mahallesi İstiklal2 caddesi No:76/C Türkoğlu adresinde bulunan Davacı BEYSAN ALAYBEYOĞLU İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin faaliyet gösterdiği ve binanın barkod kodunun "TVB6Z" olduğu;

Davacı BEYSAN ALAYBEYOĞLU İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından zayi belgesi verilmesi talebi ile şirkete ait;

Zayi Olan Kanuni Defter ve Belgeler;

- 2012,2013,2014,2015.2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (2012 ve 2022 yılları dahil), dönemlerine ilişkin çalışanlara ait özlük dosyaları, işçi işveren sözleşmeleri, ücret bordroları, hesap pusulaları, ödeme belgeleri, istirahat raporları, işçi izin belgeleri, yıllık izin ve devamsızlık tutanakları, işçi puantaj kayıt belgeleri, ayrılmış çalışanlara ait ibranameler,

- 2012.2013,2014,2015.2016 (2012 ve 2016 yılları dahil), yılı arasındaki dönemlere ilişkin satış faturaları, Emtia alış faturaları, gider faturaları ve makbuzları, müstahsil makbuzları, sevk irsaliyeleri, taşıma irsaliyeleri, serbest meslek makbuzları, ödeme ve tahsil belgeleri, gider pusulaları,

- 2012,2013,2014, 2015, 2016 (2012 ve 2016 yılları dahil), yevmiye defteri,

-2012,2013, 2014, 2015, 2016 (2012 ve 3016 yılları dahil), kebir defteri,

- 2012, 2013, 2014. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 2020. 2021. 2022 (2012 ve 2022 yılları dahil), envanter defteri bulunamamıştır.

İş bu dava ile ilgilisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.