İ L A N



T.C.

TARSUS

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



ESAS SAYISI : 2023/29 Ort. Gid. Satış

Satış Memurluğunun 2023/29 Ort. Gid. Satış sayılı dosyasında; Fen bilirkişinin memurluğumuza sunmuş olduğu 20/11/2023 tarihli raporunda;"Satışa konu 101 ada 564 nolu taşınmazın, keşif tarihindeki halihazır zemin durumu itibariyle arsa durumunda olup, üzerinde değişik cins, miktar ve yaşta meyye ağaçlarının olduğu, herhangi bir yapı, tesis veya inşai muhtesatın bulunmadığı görülmüştür.Satışa konu taşınmazın, bağlı bulunduğu Çamalan Mahallesi merkezine 778 m., komşu Sandal Mahallesi merkezine 3.44 km., komşu Gülek Mahallesi merkezine 6.37 km., komşu Çukurbağ (Sarışıh) Mahallesi merkezine 1.54 km., Ankara-Adana Devlet Karayoluna 160 m. Ankara-Adana Otoyoluna 1.08 km. ve Tarsus İlçe Merkezine (Yeni Hükümet Konağı) 33.05 km. kuş uçuşu mesafede olduğu tespit edilmiştir. Satışa konu taşınmazın, Tarsus Belediyesi mücavir alan ve imar planı sınırları içerisinde kaldığı, Tarsus 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “E-0.40 Yençok-6.50 Konut Alanına” isabet ettiği, yerleşik alan sınırları ve meskun mahal içerisinde kalmakta olup, belediye hizmetlerinden kısmen yararlandığı, imar parseli olduğu anlaşılmıştır." şeklinde kanaat bildirdiği;

Ziraat Mühendisi ve İnşaat Mühendisi bilirkişinin mahkememize sunmuş olduğu 17/01/2024 tarihli raporunda;

"Tarsus 2.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 02.10.2023 tarihinde kesinleşen, 24.11.2022 tarih 2020/898 2022/1880 sayılı kararı ile “parsel üzerindeki mevcut ortaklığın satış yoluyla giderilmesine” karar verildiği anlaşılmış ve Mersin İli Tarsus İlçesi Çamalan Mahallesi 149 ada 11 parsel nolu taşınmazdaki ortaklığın taksim yoluyla giderilemeyeceğinden satış yolu ile giderilmesine karar verilmiş olup;

Çamalan Mahallesi 149 ada 11 parselin alanı 527,00 m2 dir.

Arsa Değeri= 527,00 m2 x 1350,00 TL/m2 — 711.450,00 TL

Ağaç Değeri= 52.393,00TL

Parsel Değeri= Arsa Değeri + Ağaç Değeri=711.450,00 TL + 52.393,00TL=763.843,00TL" şeklinde kanaat bildirdiği anlaşılmakla yukarıda belirtilen bilirkişi raporlarının hissedar Hüseyin AYDIN'a gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan bilirkişi raporlarının ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

Teblig yerine geçmek üzere aşağıda kimlik bilgileri yazılı hissedara ilanen tebliğ olunur. 12/11/2024



Hissedar : HÜSEYİN AYDIN - 13813258506

ADANA ili, KARAİSALI ilçesi, BUCAK mah/köy, 20 Cilt, 3 Aile sıra no, 43 sırada nüfusa kayıtlı, NİHAT ve HAVVA oğlu/kızı, 12/02/1969 dogumlu,