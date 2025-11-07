Örnek No:54*

T.C.

SİLİVRİ

İCRA DAİRESİ

2025/6994 ESAS



TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6994 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.000.000,00 1 Taşınır İŞBİR JENERATÖR 400 KVA-R 2022 MODEL 243.000,00 972

Adet Taşınır ÇEŞİTLİ RENK VE TASARIMLARDA TERLİK (FLY SOFT MARKA) ( Birim fiyatı 250,00-TL) 225.000,00 3

Adet Taşınır TERLİK TIRAŞ MAKİNESİ- RİFİLATRİCE (Marka)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 14:07

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 14:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 14:07

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 14:07

06/11/2025

(İİK m.114/4)