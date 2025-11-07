Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 08.11.2025 - 00:00

        Örnek No:54*

        T.C.
        SİLİVRİ
        İCRA DAİRESİ
        2025/6994 ESAS

        TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6994 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

        Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
        1.000.000,00 1 Taşınır İŞBİR JENERATÖR 400 KVA-R 2022 MODEL
        243.000,00 972
        Adet        		 Taşınır ÇEŞİTLİ RENK VE TASARIMLARDA TERLİK (FLY SOFT MARKA) ( Birim fiyatı 250,00-TL)
        225.000,00 3
        Adet        		 Taşınır TERLİK TIRAŞ MAKİNESİ- RİFİLATRİCE (Marka)

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 14:07
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 14:07
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 14:07
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 14:07

        06/11/2025

        (İİK m.114/4)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02329845
        Yazı Boyutu