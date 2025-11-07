T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ
2025/6994 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6994 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.000.000,00
|1
|Taşınır
|İŞBİR JENERATÖR 400 KVA-R 2022 MODEL
|243.000,00
|972
Adet
|Taşınır
|ÇEŞİTLİ RENK VE TASARIMLARDA TERLİK (FLY SOFT MARKA) ( Birim fiyatı 250,00-TL)
|225.000,00
|3
Adet
|Taşınır
|TERLİK TIRAŞ MAKİNESİ- RİFİLATRİCE (Marka)
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 14:07
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 14:07
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 14:07
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 14:07
06/11/2025
