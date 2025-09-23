Örnek No:55*

T.C.

SİLİVRİ

İCRA DAİRESİ

2025/507 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/507 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Silivri İlçe, FATİH Mahalle/Köy, 182 Ada, 1 Parsel, 9 Nolu Bağımsız Bölüm Silivri İlçesi, Fatih Mahallesi, Zükür Mektep Sokakta, tapunun 182 ada, 1 parsel sayılı numarasında kayıtlı ve Zükür Mektep Sokaktan 5 dış kapı numarası alan 422,36m2 miktarlı kat irtifakı tesisli Çınar Apartmanında 10/300 arsa paylı 1.kat (9) bağımsız bölüm numaralı "Daire"nin tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 6 normal kat+ çatı katan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, katlarında dörder daireli,elektrik, sıhhi tesisatları mevcut ana binanın 1.katında (9) bağımsız bölüm numaralı daire mahallinde (5) iç kapı numarası almaktadır.Mahallinde yapılan tespite göre brüt 100,00m2 alana sahip daire hol, antre, salon, mutfak, iki oda, banyo, WC, balkon mahallerinden ibarettir. Dairede ıslak hacimler seramik, salon ve oda zeminleri parke, mutfakta sabit tezgâh üstü ahşap dolaplı, oda iç kapıları ahşap, daire dış kapısı çeliktir. Banyo-WC duvarları seramik kaplı, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, doğalgazlıdır. Pencere doğramaları PVC, çift camlıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade konut alanında yer almaktadır.

Adresi : Fatih Mahallesi Zükür Mektep Sokak Çınar Apt. No:9 Silivri / İSTANBUL

Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 422,36 m2

Arsa Payı : 10/300

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 24.07.2017 tarihli Silivri Merkezi Kentsel Sit Alanı ve Selymbria Antik Kenti Nekropolü 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Blok Nizam, 3 kat, konut alanı

Kıymeti : 2.100.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Türkiye Halk Bankası AŞ. adına 28/02/2024 tarih- 10092 Yevmiye nolu 3.500.000,00 TL İpotek Şerhi var

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 13:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 13:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 13:43

19/09/2025

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.