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        T.C. SİLİFKE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 17.01.2025 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C. SİLİFKE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2024/33 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonucu aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/33 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        1 NO'LU TAŞINMAZIN


        Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Ortaören Mahallesi 124 ada 10 parsel sayılı 25.981,48 m2 yüzölçümlü, Tapuda " Bağ ve Tarla " vasıflı taşınmazdır.Ortaören Mahalle merkezine yaklaşık kuş uçuşu 900 metre, Silifke-Mut Karayoluna yaklaşık kuş uçuşu 140 metre, Silifke İlçe merkezine yaklaşık kuş uçuşu 21.5km. mesafededir.Taşınmaz eğimli yapıya sahip olup derin bünyelidir. Taban suyu problemi yoktur. Taşınmaz %20eğimlidir. Erozyon derecesi %2 olup imar-ihya görmemiştir. Yüzeysel taşlılık fazladır. Arz üzerinde maki formasyonuna ait bitkiler (orman bitkileri) bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde inşai muhdesat bulunmamaktadır. Ekonomik değer haiz zirai muhdesat yoktur. Toprak yapısı bakımından kil ağırlıklıdır.Üzerinde yapı bulunmamaktadır.Çevresinin tarım arazileri ile çevrili olup yerleşik alan içinde olmadığı, belediye hizmetlerinde olan kanalizasyon, aydınlatma, ulaşım, İnzibati hizmetlerden fayda sağlamadığı, geometrik yapısının dikdörtgenimsi olduğu tespit edilmiştir.
        İmar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmadığı, taşınmazın bir kısmının "Köy Yerleşik Alan Sınırları içerisinde, bir kısmının dışında yer aldığı" belirtilmiştir.
        Kıymeti : 10.522.499,40 TL KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Hacizler bulunmaktadır.


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 10:16
        Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 10:16
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 10:16
        Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2025 - 10:16

        11/01/2025


        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02157440
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