Örnek No:55*

T.C. ŞİLE(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/35 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/35 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, KARABEYLİ Mahalle/Köy, Bahçetarla Mevkii, 2294 Ada, 16 Parsel sayılı tarla Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.176,40 m2

İmar Durumu : Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08/07/2021 tarih ve E.2954/6432 sayılı ilam durum yazılarında, " İstanbul ili Şile ilçesi Karabeyli mahallesi, 2294 Ada, 16 parsel sayılı taşınmaz;17/01/2024tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Karabeyli Mahallesi Uygulama İmar Planında, tarımsal nitelikli alanda kalmakta olup, parselin infazı mümkün değildir. Denilmektedir.

Kıymeti : 3.823.400,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 11:00

24/01/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.