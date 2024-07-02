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T.C.

SAVAŞTEPE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2021/82

DAVACI: AYŞE TARGUT

DAVALILAR: MURAT ÇETİN vd.



Davacı Ayşe TARGUT tarafından aleyhiniz ile birlikte diğer davalılar adına açılan; Balıkesir ili, Savaştepe ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 117 ada 30 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili Ortaklığın Giderilmesi davasında, Mahkememizce davalılardan Murat ÇETİN'e dava dilekçesinde belirtilen adresine, mernis adresine ve yurt dışındaki adresine davetiye çıkarılmış olup; tebligatların yapılamadığı, anlaşılmıştır. Adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. HMK 122. maddesi uyarınca karşı cevaplarınızı ve HMK 117. maddesi uyarınca ilk itirazlarınızı, HMK 122. maddesi uyarınca iki hafta içerisinde mahkememize iletmeniz bu süre içerisinde cevap vermediğiniz takdirde HUMK 131. madde uyarınca ilk itirazlarınızı sunayamacağınız ve HMK 128. madde uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.