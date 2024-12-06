T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/124 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/124 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi,İlçesi, Gülük Mah, erenler bayırı mevkii,639 Ada, 4Parsel , 415,00 M2Li tapuda kayden arsa, ancak yerin üzerinde her katında 2 dairesi olan,3 katlı toplam6 daireli yığma tuğlalı apartman olan taşınmaz. Adapazarı belediyesinde İmar Planında3194 Sayılı İmar Kanunun 15. Ve 16.Mad. Yol Tekin işlemi yapılmıştır.

Yüzölçümü : 415,00 m2 li.Kıymeti : 8.578.100,00 TL KDV Oranı : %20

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 11:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 11:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 11:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2025 - 11:29

05/12/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.