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        T.C. ŞABANÖZÜ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 23.12.2024 - 00:00
        T.C.
        ŞABANÖZÜ
        (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        Sayı :2024/11 Ort. Gid. Satış 18/12/2024

        Konu : Satış ilanı tebliği

        18/12/2024

        Şabanözü Sulh Hukuk Mahkemesinin 09/11/2023 tarih ve 2022/69 Esas 2023/639 Karar sayılı ilamı gereğince satışa konu taşınmazlardan Çankırı İl, Orta İlçe, HÜYÜK Mahalle/Köy, Yatak Mevkii, 104 Ada, 210 Parsel sayılı taşınmazın Birinci Artırmanın Yapılacağı Gün ve Saat Aralığı: 24/02/2025 - 03/03/2025 günü saat 13:35 İkinci Artırmanın Yapılacağı Gün ve Saat Aralığı : 27/03/2025 -03/04/2025 günü saat 13:35, Çankırı İl, Orta İlçe, HÜYÜK Mahalle/Köy, Yatak Mevkii, 104 Ada, 225 Parsel sayılı taşınmazın Birinci Artırmanın Yapılacağı Gün ve Saat Aralığı: 24/02/2025 - 03/03/2025 günü saat 13:45 İkinci Artırmanın Yapılacağı Gün ve Saat Aralığı : 27/03/2025 -03/04/2025 günü saat 13:45, Çankırı İl, Orta İlçe, HÜYÜK Mahalle/Köy, Köseler Mevkii, 104 Ada, 20 Parsel sayılı taşınmazın Birinci Artırmanın Yapılacağı Gün ve Saat Aralığı: 24/02/2025 - 03/03/2025 günü saat 13:55 İkinci Artırmanın Yapılacağı Gün ve Saat Aralığı : 27/03/2025 -03/04/2025 günü saat 13:55 gününde E-satış sistemi üzerinden yapılacaktır. Satışa konu taşınmazlarda hissedar Hanife MENEKŞE'ye tebligat yapılamadığı, Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından satış ilanı ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02144212
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