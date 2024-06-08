İ L A N

T.C.

RİZE

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/176-178-179-184-191 Esas



Davacı Botaş Boru Hatları Petrol Taşıma A.Ş. ile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davacı idare vekili 2023/176 Esas sayılı dosyada dava dilekçesi ile özetle; Rize ili Merkez ilçesi Bıldırcın Köyünde bulunan 121 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 335,64 m²'lik daimi irtifak hakkı ile 40,16 m² geçici irtifak hakkının, 123 ada 24 parsel sayılı taşınmazın 72,77 m²'lik daimi irtifak hakkının, 123 ada 26 parsel sayılı taşınmazın 806,94 m²'lik daimi irtifak hakkı ile 381,49 m² geçici irtifak hakkının davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş lehine kamulaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı idare vekili 2023/178 Esas sayılı dosyada dava dilekçesi ile özetle; Rize ili Merkez ilçesi Bıldırcın Köyünde bulunan 123 ada 35 parsel sayılı taşınmazın 1.431,78 m²'lik daimi irtifak hakkının 762,68 m²geçici irtifak hakkının davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş lehine kamulaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı idare vekili 2023/179 Esas sayılı dosyada dava dilekçesi ile özetle; Rize ili Merkez ilçesi Bıldırcın Köyünde bulunan 123 ada 34 parsel sayılı taşınmazın 460,13 m²'lik daimi irtifak hakkının 193,16 m²geçici irtifak hakkının davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş lehine kamulaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı idare vekili 2023/184 Esas sayılı dosyada dava dilekçesi ile özetle; Rize ili Merkez ilçesi Bıldırcın Köyünde bulunan 121 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 79,74 m²'lik daimi irtifak hakkının 91,6 m²geçici irtifak hakkının davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş lehine kamulaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı idare vekili 2023/191 Esas sayılı dosyada dava dilekçesi ile özetle; Rize ili Merkez ilçesi Küçükköy Köyünde bulunan 102 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 486,65 m²'lik daimi irtifak hakkının 241,01 m²geçici irtifak hakkının davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş lehine kamulaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava konusu taşınmazlar maliklerinden olandavalılar Pelin Ortataş ve Orkan Ortataş'a dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın davalılara tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, bu işleme karşılık bu ilanının yayımlandığı tarihten itibaren;

Davalı Yalçın ve Sevgi oğlu, 01/01/1981 doğumlu, 23***72 TC kimlik numaralı Pelin Ortataş ve Davalı Yalçın ve Sevgi oğlu, 17/11/1975 doğumlu, 23***22 TC kimlik numaralı Orkan Ortataş'a İdari ve adli yargıda düzeltme davası açabileceği, bu davalarda husumetin adı geçen davacı idareye yöneltilebileceği aksi takdirde dava konusu taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına yol olarak terkinine karar verileceği, belirlenen kamulaştırma bedelinin Rize Halkbank Çayşehir Şubesi nezdinde dava dosyası numarasına açılacak hesaba bloke edileceği, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, davalıların 2023/176 Esas sayılı dosyası için duruşmanın atılı bulunduğu 04.07.2024 günü saat 09:50'de, 2023/178 Esas sayılı dosyası için duruşmanın atılı bulunduğu 04.07.2024 günü saat 09:45'te, 2023/179 Esas sayılı dosyası için duruşmanın atılı bulunduğu 10.09.2024 günü saat 09:05'te, 2023/184 Esas sayılı dosyası için duruşmanın atılı bulunduğu10.09.2024 günü saat 09:15'te ve 2023/191 Esas sayılı dosyası için yalnızca Orkan Ortataş'ın duruşmanın atılı bulunduğu 04.07.2024 günü saat 10:03'te mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelerinin gerekli olduğu aksi takdirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.27/05/2024