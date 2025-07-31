T.C.RİZE VALİLİĞİ
Giriş: 01.08.2025 - 00:00
T.C.
RİZE VALİLİĞİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
RİZE VALİLİĞİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N
- Mülkiyeti İdaremize ait olan 7 adet bağımsız bölümün satılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilecektir.
- İhalesi yapılacak taşınmazların;
|Taşınmaz Bilgisi
|Alanı (m²)
|Muhammen Bedel
|Geçici Teminat
|İhale Tarihi ve Saati
|
Rize İli Güneysu İlçesi Ulucami Mahallesi
407 ada 5 parsel 1 numaralı bağımsız bölümün satışı
|26,00
|₺1.952.686,00
|
₺117.161,16
|
13.08.2025-11.00
|
Rize İli Güneysu İlçesi Ulucami Mahallesi
407 ada 5 parsel 2 numaralı bağımsız bölümün satışı
|72,00
|₺5.410.682,00
|
₺324.640,92
|
13.08.2025-11.10
|
Rize İli Güneysu İlçesi Ulucami Mahallesi
407 ada 5 parsel 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı bağımsız bölümlerin satışı
|425,00
|₺10.135.061,00
|
₺608.103,66
|
13.08.2025-11.20
- İhale; İlimiz Merkez Engindere Mahallesinde bulunan İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Salonunda, İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.
- Şartname ve diğer belgeler İl Özel İdaresinde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilecektir. Ayrıca ₺5.000,00 karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur.
- Şartname bedele ile geçici teminat bedelini nakit yatırmak isteyen istekliler, Rize İl Özel İdaresinin Halk Bankası Rize Şubesindeki TR85 0001 2009 6900 0006 0000 09 numaralı İBAN hesabına yatırmaları gerekmektedir.
- 2886 sayılı Kanunda belirtilen şartlara haiz olan herkes ihaleye katılabilir.
- Posta yoluyla yapılacak teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler;
- Gerçek kişiler için:
- İhale müracaat formu
- Vatandaşlık numarası ile birlikte nüfus cüzdan örneği
- Onaylı imza sirküleri
- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve numarasını gösterir belge
- Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri
- Geçici teminat evrağı
- İmzalanmış şartname
- Rize İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan belge
- 12.08.2025 tarihli güncel kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge
- Tüzel kişiler:
- İhale müracaat formu
- Şirketin kuruluş statüsünü ve yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi
- Yönetimin onaylı imza sirküleri
- Bağlı olduğu Vergi Dairesi, ili ve numarasını gösterir belge
- Vekil olarak katılacak olan katılımcıların noter tasdikli vekâletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi
- Geçici teminat evrağı
- İmzalanmış şartname
- Rize İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan belge
- Kayıtlı olduğu odadan 12.08.2025 tarihli güncel kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge
- Gerçek kişiler için:
- İstenilen belgeler en geç 12.08.2025 Salı günü mesai saati bitimine kadar Rize İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne teslim edilecektir.
- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.