T.C. PAZAR(RİZE) 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2016/616 Esas

KARAR NO : 2017/187

5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/07/2018 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL adli para cezası ile cezalandırılan Abesalomi oğlu, 20/08/1976 doğumlu ve 61001050714 kimlik numaralı TEIMURAZ BERIDZE tüm aramalara rağmen bulunamamış, bu sebeple mahkememizin 16/06/2017 tarihli Gerekçeli Kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TIRAJI 50.000'den YÜKSEK BİR GAZETEDE VE ve AYRICA İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağınave kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar İLAN OLUNUR. 25.12.2023

Mustafa OCAKÇI

Yazı İşleri Müdürü

102229

E-imzalıdır Feyza ŞAHİN SUBAŞI

Hakim-216300

E-imzalıdır