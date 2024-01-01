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        T.C. PAZAR(RİZE) 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.01.2024 - 00:00

        T.C. PAZAR(RİZE) 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
        İ L A N
        DOSYA NO : 2016/616 Esas
        KARAR NO : 2017/187
        5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/07/2018 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL adli para cezası ile cezalandırılan Abesalomi oğlu, 20/08/1976 doğumlu ve 61001050714 kimlik numaralı TEIMURAZ BERIDZE tüm aramalara rağmen bulunamamış, bu sebeple mahkememizin 16/06/2017 tarihli Gerekçeli Kararı tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TIRAJI 50.000'den YÜKSEK BİR GAZETEDE VE ve AYRICA İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağınave kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar İLAN OLUNUR. 25.12.2023

        Mustafa OCAKÇI
        Yazı İşleri Müdürü
        102229
        E-imzalıdır        		 Feyza ŞAHİN SUBAŞI
        Hakim-216300
        E-imzalıdır
        #ilangovtr
        #Basın no ILN01958105
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