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        T.C. OSMANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.08.2024 - 00:00
        T.C.
        OSMANİYE
        2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Esas No : 2024/25 Esas

        İLAN

        Davacı vekili Av. Ziya Fatih Solak tarafından davalı Maliye Hazinesi aleyhine, davaya konu Osmaniye İli, Merkez İlçesi Dervişli Köyü 111 ada 192 parsel sayılı yerde bulunan taşınmaz ile ilgili olarak Tapu İptali ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası açıldığı TMK'nın 713/5. maddesi gereğince son ilândan başlayarak üç ay içinde olağanüstü zamanaşımı yoluyla iktisap koşullarının gerçekleşmediğine dair itirazda bulunabileceği, itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ise davacının iddiasını ispatlaması durumunda tescile karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02074594
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